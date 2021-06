Argentina leppis oma Copa America avamängus Tšiiliga viiki

FC Barcelona ründetäht Lionel Messi viis Argentina 33. minutil küll karistuslöögist juhtima, aga Eduardo Vargase värav teisel poolajal tähendas, et võitu Argentina oma Copa America avamängus kätte ei saanud.

Argentina väravavaht Emiliano Martinez oli pärast mängu pettunud: "Meil oli kuus või seitse puhast väravavõimalust, aga me ei löönud neid ära ja Tšiili sai viigi kätte. Me lõime piisavalt võimalusi, et see mäng 4:1 või 5:1 skooriga võita."

Mõlema meeskonna järgmiseks vastaseks alagrupiturniiril on Uruguay.

Sama alagrupi teises mängus alistas Paraguay 3:1 skooriga Boliivia koondise. Angelo Romero lõi võitjate poolt kaks väravat.