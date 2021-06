"Muinasjutt sellest, et lõpetaksin karjääri neljanda medaliga viiendatelt olümpiamängudelt on lõpu saanud," teatas kahekordne olümpiavõitja enda kodulehe vahendusel. "Ma ei jõudnud Tokyosse, kus plaanisin lõpetada, aga ma jõudsin viimase kümne kuuga palju kaugemale, kui ise arvata oskasin."

"Loodan, et minu edu püstitab teistele eeskuju, mida järgida, aga loodan samas, et järgmisel noorel ei võta 21 aastat, et leida inspiratsioon minna ülekaalukast diivanilistujast olümpiale ja saada Uus-Meremaa edukaimaks sõudjaks," kirjutas 42-aastane Drysdale.

Drysdale on tulnud meeste ühepaadil maailmameistriks 2005., 2006., 2007., 2009. ja 2011. aastal. Lisaks on tal veel kolm hõbedamedalit. Olümpiatelt on tal kuldmedalite (2012 ja 2016) kõrval ka üks pronks (2008).

Uus-meremaalne on koguni viiel korral (2006, 2007, 2009, 2012, 2016) valitud oma riigi aasta sportlaseks.