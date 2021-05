Tehvandi Spordikeskuses avati uudne maastikurattarada

Samuti sobib maastikurattarada ka populaarsust koguva XCO – maastikuratta olümpiakrossi – treeninguteks ja võistlusteks. Otepää ainulaadne loodus, pikad tehnilised laskumised ja hea drenaaž teevad rajast võrdväärse Tšehhi ja teiste rattamaade maastikurattaparkidega.

Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liikme Jaak Mae sõnul on uue spordiala harrastamiseks tingimuste loomine võistluskeskusele oluline, sest see suurendab keskuse aastaringset kasutamist. "Maastikurattasõit on populaarne ning paistab, et see ala on tulnud, et jääda. Uue rajaga anname omapoolse panuse professionaalsete ratturite ja harrastajate tehniliste oskuste ning üldfüüsise parandamiseks. Maksimaalselt head tehnilised oskused on olulised ka neile, kes stardivad igal aastal Tehvandil maailma suuruselt kolmanda maastikurattamaratonil – Tartu Rattamaratonil," lausus Mae.

Eesti Terviseradade SA juhataja Alo Lõoke lisas, et Tehvandi uus maastikurattarada on tõeline kompvek. "Rada paneb sõitja füüsiliselt proovile ning nõuab sõitmisel koguaeg ka valvsust, kuid avanevad vaated, pikad laskumised ning mitmekülgsus toovad kokkuvõttes naeratuse näole. Jätkame terviseradadel rattaradade ja harjutusväljakute arendamist üle Eesti, et rattaga tehnilisema "nikerdamise ja ukerdamise" võlud leviksid ja looksid positiivseid emotsioone," sõnas Lõoke.

Tehvandi suusahüppemäe parklast algava maastikurattarada valmis Tehvandi Spordikeskuse ja Eesti Terviserajad SA koostöös, raja ehitas pumptracks.ee.

Eesti Terviserajad võrgustikku kuuluvas Tehvandi Spordikeskuses on erinevate pikkuste ja raskusastmetega jooksu-, kepikõnni-, jalgratta-, rullsuusa- ja matkarajad, laskesuusatamise lasketiir, MOBO orienteerumisrada, kergejõustiku staadion, K90 suusahüppemägi ning jõusaal. Lisaks on keskuses erinevate lihasgruppide treenimiseks ehitatud omanäoline 1,2 km pikkune terviserada, avatud on ka 18 korviga discgolfi park.