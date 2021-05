Naiste 3x3 korvpallikoondis asub Austrias püüdma olümpiapiletit

Eesti 3x3 koondis käis eelmisel nädalal Amsterdamis soojendusturniiril, kus saadi Merike Andersoni sõnul väärt tagasiside, kuidas palli kiiremini sööta ja vajadusel jõulisemalt mängida. Meie naisi ootavad olümpia valikturniiril alagrupis Sri Lanka, Holland, Ungari ja Valgevene. Kaks paremat grupist pääsevad veerandfinaali.

Kokku mängib turniiril 20 koondist ja kolm edukamat saavad Tokyo pääsme. Koos Andersoniga lähevad lahingusse Kadri-Ann Lass, Anna Gret Asi ja Jane Svilberg. Vastupidavust naiskonnal jagub.

"Ma arvan, et materjali on, aga seal peab ka olema natukene õnne, mida näitas ka meie kaks aasta tagasi Minskis saadud hõbemedal. See 3x3 on ikkagi ettearvamatu, aga meil on omad šansid," rääkis Merike Anderson ERR-ile.

"Alagrupp on ju täitsa mängitav. Oleme nende vastastega eelnevalt mänginud ja oleme ka võitnud. Pall on ümmargune ja aeg näitab, et mis tuleb."

Olümpiale pääsu nimel mitmeid ohverdusi teinud Anderson mängis 15 aastat jutti laias ilmas. Mullu kui pandeemia pani põntsu hea välisklubi leidmisele, tõmbas ta selga Tallinna Ülikooli särgi ja suure tõenäosusega jätkabki karjääri Eestis.

"Motivatsiooni mul on, et korvpalli mängida ma tahan. Kas see on välismaal või Eestis? Pigem Eestis. Kindlasti tuleb ka järgmine hooaeg. Kas mängin ja töötan, aga korvpalli ei taha jätta."

Et Eesti klubid treenivad vaid kord päevas, siis otsib 39-aastane Anderson sügiseks tööd kehalise kasvatuse õpetajana.

"Mul on tehtud õpetaja paberid, et kõik uksed ja aknad on avatud ja esimesed CV-d on ka laiali saadetud. Eks siis ole näha, mis sügisel toimuma hakkab," lisas enne 2005. aastal Tallinna Ülikoolis õpetajakutse omandanud Anderson.