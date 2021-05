Legendaarne Kalju Koch läbis Pirital enda 40. Tartu Rattaralli

Tartu Rattaralli virtuaalsõidul lähevad arvesse kõik distantsid ning Koch valis sel korral 58 km pikkuse sõidu. Koos abilistega sõitis Koch kokku 60,1 km ajaga 2:09.42.

Kalju Koch pärast enda 40. Tartu Rattaralli läbimist. Autor/allikas: Erakogu

Koch on üks vähestest, kes on alates 1982. aastast osalenud kõikidel Tartu Rattarallidel. "Esimese rattaralli hommik oli väga külm. Emajõe luht oli valge. Kes tahtnud suusatada, oleks kindlasti saanud. Kell 12 oli start Raekoja platsilt. Võidusõit oli Põlvani, tagasi tulime matkates. Sõidu võitis Oleg Ljadov. Huvitav oli see, et Ljadov sõitis tagasi Tartusse Desna rattal," meenutas Koch Tartu Maratoni Kuubiku FB-lehel. "Kõige meeldejäävam oli 15. Tartu Rattaralli. Varahommikul olime juba poolel teel, kui selgus, et oleme unustanud spordikoti, kus olid sõiduriided, kiivrid ja kingad. Pöördusime tagasi. Sealt sündis ka minu rekord Tallinna-Tartu sõidus – üks tund ja viis minutit koos metsapeatusega. Stardis seistes ja üle keha värisedes sain aru, kui meeletu oli see sõit."

"Rattarallide puhul on nüüdseks muutunud palju – elektrooniline ajavõtt, jalgrattad, sõiduvarustus on enamasti kõikidel maailmatasemel, paranenud on sõiduoskused, kasvanud on kiirused," lisas Koch.

"40. Tartu Rattaralli on tõesti juubeliaasta! Väga kahju, et peame seda sõitma jälle virtuaalselt. Selle sõiduga tähistan ka juubeliaastat. Virtuaalsõit toimub Priit Salumäe kaasaitamisel ja organiseerimisel," sõnas Koch. "Suured tänud Hawaii Express juhtkonnale ja eriti Priit Salumäele, kelle nõu ja jõuga olen jätkuvalt rattasadulas. Suured tänud MTÜ Klubi Tartu Maraton töötajatele. Rattasõit on olnud ja jääb kõige tähtsamaks minu elus."

Priit Salumäe ja Kalju Koch Autor/allikas: Erakogu

Virtuaalse rattaralli puhul on tänavu valikus kolm distantsi. Traditsiooniliste 128, 58 ja 25 km radade kõrval on valikus esmakordselt rattaralli kombo, kus 128 km saab läbida osade kaupa, minimaalselt 12,8 km ühe korraga. Koht, kus sõiduring teha, jääb iga osaleja enda otsustada. Valitud distantsi läbimiseks on aega veidi üle viie nädala, vahemikus 1. maist 6. juunini.