Meistrite liiga finaal võib toimuda hoopis Portugalis

29. mail peaks Istanbulis toimuma käesoleva hooaja Meistrite liiga finaal, aga kuna Inglismaal on koroonaviiruse tõttu kehtestatud ranged liikumispiirangud Türki reisimisel, otsib UEFA alternatiivset paika jalgpalli suursündmuse pidamiseks. Londoni kõrval on variantideks osutunud Porto või Lissabon.

Alates esmaspäevast jõustuvad Ühendkuningriigi ja Türgi vahel karmid reisipiirangud ning kümnepäevane isolatsioonikohustus valitsuse poolt valitud hotellis. Nii klubide kui ka mängijate jaoks põhjustaks see suuri probleeme, sest jalgpalli EM algab 11. juunil, vaid 13 päeva pärast Meistrite liiga finaali Manchester City ja Londoni Chelsea vahel.

Mitmete allikate sõnul on Euroopa jalgpalliliit (UEFA) ja Inglismaa jalgpalliliit FA arutanud finaali toomist Istanbulist Inglismaale Wembley staadionile. Kuivõrd Inglismaa valitsus on olnud aga kindlakäeline koroonaviiruse leviku piiramises, on mängu toimumine ka Wembley staadionil küsimärgi all.

UEFA sõnul oleks võimalik mäng pidada hoopis Portugalis, mis on Ühendkuningriikide jaoks "rohelises" nimekirjas, kuhu ja kust reisimisel on inimene kohustatud tegema enne väljumist ja pärast saabumist koroonatestid, aga isolatsiooninõuet kehtestatud ei ole.

Eelmisel aastal pidi samuti finaal esmaste plaanide järgi toimuma Istanbulis Atatürki staadionil, kuid koroonaviiruse tõttu koliti ka toona mäng Türgist Portugali. Lissabonis toimunud mängule ei lubatud eelmisel aastal fänne, kuid lõplikku otsust selle hooaja finaali kohta pole UEFA veel teinud.

Meistrite liiga finaalis kohtuvad kaks inglise klubi: Manchester City ja Chelsea.

UEFA lootis mõlemale finaalis mängivale klubile anda 4000 piletit Atatürki staadionile. Kokku loodeti staadionile lubada umbes 25 000 fänni.