Grabe paarismängu MM-i eel: nii mõnigi vastane võiks meid karta

Eesti piljardi esipaar Denis Grabe - Mark Mägi osaleb 9. mail algaval paarismängu MM-il (World Cup of Pool). Kuigi konkurendid on tugevad, arvab Grabe, et nii mõnigi suurfavoriit võiks eestlasi karta.

World Cup of Pool on esimene piljardi suurturniir, mis pärast koroonapandeemia algust pihta hakkab. Grabe ütles ERR-ile, et on tore taas võistlustulle astuda. "On hea meel tõdeda, et turniirid hakkavad pihta ja siin kohe esimene turniir on paarismängu MM. Oleme harjutanud üsna palju viimasel ajal, arvan, et vorm on päris hea ja ega meil seal kaotada midagi ei ole. Lähme endast parimat andma ja loodame heale tulemusele," ütles Grabe.

Koostööd Mark Mägiga on lihvitud: nii avalööke kui ka kõike, mis sellele järgnevad. Eesti esipaari jaoks on tulev turniir kolmas MM, Grabele on see kuues maailmameistrivõistluste turniir, kus mees karjääri jooksul käinud. "Kogemust peaks juba piisavalt olema ja kõik mängijad on tuttavad ja usun, et nemad tunnevad meid ka."

Mis on eestlaste eelis MM-il? "Arvan, et oleme üsna head sõbrad ja meie koostöö on suhteliselt hea, oleme küllalt täpsed ja ka noored, mõned vanemad mängijad ei pruugi enam nii täpsed olla. Arvan, et olen endale nime teinud Euroopas, nii mõnigi vastane võiks meid karta."

Grabe ja Mägi alistasid 2019. aasta paarismängu MM-il Saksamaa 7:6, aga järgmises voorus kaotasid nad Kanadale. "Kindlasti me ei tahaks ainult ühte võitu võtta, vaid mitu järjest. See oleks õnnestumine," ütles Grabe.

Esimeses voorus läheb Eesti kokku Belgiaga ning võidu puhul kohtuvad eestlased kas Valgevene või Suurbritaniaga. Valgevene koondisepaar kusjuures koosneb naistest. "Jah, selles suhtes võib iga riik panna endal välja parimad mängijad ja miks mitte ei või olla Valgevenes parimad mängijad naised. Kõik võivad mängida ja naiste tase on ka päris hea. Miks mitte ei võiks nad meeste vastu saada," kommenteeris Grabe.

Sellegipoolest on eeldatav favoriit kodus mängiv Inglismaa. Kuna aga publikut turniirile ei lasta, võib suurturniiri pinge hoopis kodutiimi vastu mängida. "Seekord publikut ei lasta peale, turniir toimub mullisüsteemis. Kõik mängijad peavad olema hotellis ja sinna ka jääma võistluste ajaks. Aga turniiri ülekanded on muidugi üle maailma ja otseülekanne on Sky Sportsis Inglismaal. See paneb kindlasti omad pinged koduvõistkonnale, sest nemad on eeldatavad favoriidid."

Pärast paarismängu MM-i on Grabe sihid juunis toimuva üheksapalli MM-i peal. Seni on mehe parim saavutus MM-idel olnud viies koht. "Nagu igal spordialal, arvan, et MM on üks tähtsaim turniir aastas. Loodetavasti võiks seal siis piisavalt kaugele jõuda," ütles Grabe ja lisas, et heade asjade kokkulangemisel on medal reaalne unistus.

Kas koroonaaja tõttu individuaalselt tehtud treeningud ning Zoomi vahendusel mängitud turniirid võivad olla jälje jätnud mitmekordse Eesti meistri mängule? "Ei usu, et [vorm] nii kehv peaks olema. Piljard on natuke nagu jalgrattasõit, et kui korra juba omandad, siis pärast peaks suhteliselt kerge olema ree peale saada," lõpetas Grabe.