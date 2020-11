Värske piljardi Eesti meister soovib pürgida Ameerika tippude sekka

Laupäevane tiitel oli Mark Mägi selle aasta kaalukaim võit 9-palli piljardis. Turniire on olnud minimaalselt ja ka tulevikus on rahvusvaheliste võistlustega seis hetkel väga segane.

"Praegu on see kõik teadmatus, kus ja millal välismaal turniirid hakkavad toimuma. Tuleb teha trenni ja harjutada, kui koroona läbi saab, siis asuda võistlema," rääkis Mägi ERR-ile.

Suuremad eesmärgid on Mark Mägil siiski olemas. Ja need ei ole mitte ainult Eestis ja Euroopas, vaid ka Ameerikas.

"Pürgida tahaks Ameerika poole, kuna seal on see ala üks popularaseimad. Seal on palju mängijaid, kellelt on palju õppida. See on selle ala sünnikoht ja seal karjääri teha – ei ole raske, aga on vaja pingutada. Peab silma jääma."