"Tegin alguses ühe kehva vea ja pärast mäng pöördus," rääkis 5:2 juhtima läinud, kuid siiski Mägile kaotanud Grabe pärast finaali. "Mark mängis muidugi väga hästi, palju õnne talle. Järgmine aasta ehk uuesti."

"Tegin alguses päris palju vigu, mille tõttu jäin ka taha. Kui ma oleks need ära hoidnud, oleks mu mäng ideaalne olnud. Mängisin ka 2:5 peal lihtsalt oma mängu, tahtsin kuulid lihtsalt sisse lüüa," sõnas Mägi, kes naljatas, et võidupidustused kestavad nüüd uude aastasse.

"Kodupubliku ees mängida on võib-olla natuke pingelisem, välismaal on natuke kergem. Olen ka enne mänginud sarnases situatsioonis, tavaliselt on ka publik, nüüd on harjumatu. Eks koroona on ka võib-olla oma töö teinud, ju ma pean oma vormi veel lihvima," lisas Grabe.