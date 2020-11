Piljardi Eesti meister selgub uhkel laual

Piljardi Eesti meister selgub teist aastat järjest ETV stuudios. Laupäevases finaalis on vastamisi Denis Grabe ja Mark Mägi.

Et eelmisel aastal tiitli võitnud Mihkel Rehepapp seekord finaali ei jõudnud, on troon vaba ja selle nimel hakkavad ETV2 otseülekandes võitlema eelmise aasta finalist Mark Mägi ja mullu poolfinaaliga piirdunud, aga hetkel Euroopa edetabeli kolmas number Denis Grabe.

Juba reede keskpäeval alustati ETV neljandas stuudios võistluspaiga ülesehitust, mis laupäeval, tulenevalt hetkeolukorrast stuudiopublikut võõrustada ei saa, aga muidu vastab igati suure finaali tasemele.

Ka võistluslaua paika sättimine on täppistegevus, aga finaali laud on tipptasemel, nagu ka eeldatavalt finaali tase.

"Laual tehti ported varem ära ehk töökojas üks osa sai tehtud. Ma julgeks pakkuda, et sellise laua kokkumonteerimine koos kiviplaadi pahteldamisega on kuus-seitse tundi," ütles Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik ETV-le. "Kolm kiviplaati läheb peale, need pahteldatakse ära, siis läheb kate peale."

"Selle laua peal mängitakse kõik Euro Tourid, kõik Euroopa meistrivõistlused - ta on kindlasti üks paremaid laudu. Sama lauda kasutasime ka eelmisel aastal. See on pärit 2018. aasta Euroopa meistrivõistlustelt. Laua taha homme keegi oma kaotust lükata ei saa."