Denis Grabe ja Mark Mägi võitsid piljardi paarismängu MM-il pronksi

Eesti esindajad näitasid väga kõrgetasemelist mängu ka poolfinaalis, kuid 7:2 eduseisust pääsesid Eesti sportlased järgmisel korral laua äärde, kui edu oli minimaalne, 7:6. Sellelt seisult andis küll Saksa meeskond eestlastele mõningad võimalused, kuid need jäid seekord realiseerimata.

"Nii mina kui usutavasti kogu Eesti spordipere on Eesti esindajatele äärmiselt tänulikud nende hetkede ja emotsioonide eest. Väikesel Eestil võita piljardi suurriike (Inglismaa, Filipiinid) ja võidelda ennast MM-il medalile spordialal, millega tegeletakse üle kogu maailma, on äärmiselt suur saavutus ja väga suure ning järjepideva töö vili!" rõõmustas alaliidu esindaja Kristjan Kuusik. "Kuldmedal jäi küll võtmata, kuid pronks võideti, mitte ei kaotatud! Selle tulemusega tegi Eesti piljardisport suure sammu edasi ja siit on hea ala arengut jätkata."

Saksamaa liigub edasi finaali, kus neid ootab Inglismaa C-koondis, kellele tehti ettepanek turniiril osaleda Kanada meeskonna asemel (kanadalastel tekkisid reisiprobleemid turniirile jõudmisega) vaid kolm päeva enne turniiri algust. Inglismaa C-koondis (Darren Appleton ja Karl Boyes) tuli paarismängu maailmameistriks 2014. aastal.

Seekordsele paarismängu MM-ile said kutse kogu maailmast vaid 32 paari.