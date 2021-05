Salumets legendaarsest Kalevist: iga mehe käest võtsin maksimumi

1985. aastal Kalevi juhendajana tööle asunud Salumets selgitas, kuidas võidukas koosseis vormus. "Kalevist käis läbi n+1 mängijat - enamus noored," meenutas legendaarne peatreener.

"Ma proovisin Eestis kõik läbi, kes vähegi kannatasid. Mõni jäi pidama, enamus ei jäänud. Töörütmi ja nõudmiste vahe oli nii suur võrreldes sellega, mis toimus Eesti tasapinnal."

Kõige paremat mängijat ta välja tooma ei soostunud. "Minu jaoks oli [oluline] sobivad nupud sobival ajal ja kohas paika saada. Iga mehe käest võtsin maksimumi, mida ta väärt oli."

"Nad alguses ei adunud seda. Muidugi olid solvunud, et liiga palju nõuab seda, seda ja seda. Aga päeva lõpuks hakkasid aru saama, et nendest oli saanud meeskond," jätkas Salumets.

"Meeskonna sees on igaühel oma rollid. Tänapäeva korvpallis samamoodi, kui NBA-d vaatad - igaühel on omad rollid! Et see paika loksuks... füüsiline treening oli teisejärguline."

"Minu jaoks oli kõige tähtsam oli see, kuidas murda nende mõttemaailma selles suunas, et nad hakkaks mõtlema sinnapoole, kuidas edasi liikuda," tähtsustas juhendaja.

Salumetsa sõnul ei oodatud nende meeskonnalt suuri tegusid ja ka mängijad ise olid skeptilised. "Kuna keegi ei lootnud sellest meeskonnast mitte midagi, siis suht-koht rahulikult lasti toimetada. Kuni ühel hetkel ärgati üles, et "ups, midagi on toimumas".

Hetkel käivas Kalevi meeskonnast rääkiva mängufilmi võtted ja "Ringvaatest" näidati ka lühikest lõiku filmist, kus Salumetsa ennast kehastab Mait Malmsten.

"Ta üritas maksimaalselt... aga ma arvan seda, et me oleks pidanud kohtuma varem," muigas Salumets pärast klipi nägemist."Ma annaks talle enne filmimist natuke rohkem nõu. Ta saaks veel paremaks kui ta praegu on! Vanduda oskab hästi juba."