Rait Ratasepp võtab ette uue katsumuse

Viidates eelmisel aastal läbitud katsumusele joosta 20 päeva jooksul 20 maratoni, ütles Ratasepp, et ilma lisafaktoriteta ei oleks käesoleva aasta plaan isegi väljakutse. "Siin ongi see vahe, et ma ei lähe seda distantsi lihtsalt läbima. Kui ma ajasurvet endale peale ei paneks, siis see ei oleks tegelikult minu jaoks väljakutse. Eelmine aasta oli mu eesmärk joosta kõik 20 maratoni 20 päevaga alla kolme tunni, siis seekord on samamoodi: kõik need 20 maratoni tahan siis kümne päevaga alla kolme tunni joosta," märkis ultratriatleet.

Kuigi Ratasepp on veendunud, et saavutab eesmärgi, on plaanis ka palju ebamäärasust. "Mul on veendumus olemas, et see on tehtav, aga selge on see, et mul tuleb väga-väga palju asju ja probleeme ette, mida täna isegi ei oska võib-olla ette kujutada. Lihtsalt loodan, et mu treeningud on piisavalt õpetanud mind neid murekohti märkama ja nendega kiiresti toime tulema. Kõik peab käima väga lühikese aja jooksul," sõnas jooksja.

Mis on peamine murekoht, mida Ratasepp joostes kogeda võib? "Toitumine, just see maratonidevaheline toitumine. Kui ma seda paika ei saa, siis hakkab see alates mingist maratonist füüsiliselt mõjutama. See energiakogus tuleb tagasi süüa, aga ma ei muretse selle tagasisöömise ja tagasisaamise pärast, kui ma öösel jooksen, aga kui on kahe maratoni vahel neli tundi, kuidas seda siis teha?" ütles Ratasepp.

Ta ütles, et on valmistunud ambitsioonikaks väljakutseks jooksu- ja rattatreeningutega. Mehel on olnud kaks treeningtsüklit, mille käigus on ta juba käesoleval aastal jooksnud ligi 3000 km.

Tulevikuplaane kommenteerides oli ta tagasihoidlik, kuid ütles, et tal on suured plaanid veel käesoleva aasta teises pooles. "Ma tavaliselt avaldan plaanid ühes jutis, aga selle koroona tõttu ma ei taha midagi välja hõigata, mis siis ära jääb. Tahan selles mõttes olla kindel, et need asjad toimuvad. Praegu seda teist plaani ei saa avaldada."

Ratasepp kinnitas aga, et osaleb sel aastal veel Ironman Tallinn võistlusel. "Jah, see ei ole mu plaan A, aga kuna see sobitub hästi: saan selleks kaks kuud eraldi treenida ja see toimub Eestis ja ma olen suhteliselt kindel selle toimumises, plaanin Ironmani stardis olla ja üritada aega alla üheksa tunni, mis eelmine kord jäi vähese ettevalmistuse ja jaheda ilma tõttu viis minutit üle üheksa tunni."

