Võistluspaika teel olnud Ratasepp sai viiekordse ultratriatloni tühistamisteate

Prantsusmaa viiekordne ultratriatlon pidi esmalt toimuma suvel, ent koroonaviiruse laialdase leviku tõttu lükati selle start 26. oktoobri peale. Lisaks Ratasepale oli stardinimekirjas end üles andnud nii kahe- kui ka kolmekordse ultratriatloni maailmarekordi hoidja Robert Karaś Poolast kui ka eestlase teine peamine konkurent, sakslane Richard Jung.

Sellest tulenevalt ootas Ratasepp kiiret ja enneolematut võistlust maailma parimatega, ennustades, et meeste tasemest lähtuvalt võinuks viiekordse ultratriatloni maailmarekord tulla alla 70 tunni (kehtiv viiekordse ultratriatloni maailmarekord on 73:18.16).

Seni jääb Ratasepa parim viiekordse ultratriatloni aeg möödunud aastasse, kui ta pärast 19 km ujumist, 900 km rattasõitu ja 211 km jooksu finišeeris ajaga 72:55.29. Richard Jung lõpetas sel võistlusel ajaga 71:07.24, olles justkui uus maailmarekordi omanik. Siiski püsib praegu maailmarekordina aeg 73:18.16, kuna Austrias Bad Blumaus toimunud võistlusele ei olnud korraldaja tellinud nõuetekohast dopingukontrolli. Seetõttu ei läinud rekorditulemus ka ametlikult kirja.

Ratasepp suundus starti maailmarekordi püstitamise mõtetega. Ettevalmistus, füüsiline vorm ja enneolematult tihe konkurents andsid põhjuse rekordilist aega oodata.

Tartust starditi võistluspaika neljapäeva varahommikul, hoolimata sellest, et esimesed küsimärgid võistluse toimumise osas tekkisid juba kolmapäeva õhtul. Kuna võistluspiirkonna viirusnäitajad olid väga madalad, erinevalt Prantsusmaa teistest piirkondadest, siis püsis lootus võistluse toimumiseks. Selle teadmisega lahkus Ratasepp Eestist võistluspaiga suunas.

Kaks ööd ja päeva andis korraldaja ametnikega suheldes endast kõik, et saada võistluse korralduseks erand ja positiivne otsus. "Pärast 27 tundi ja 2000 km autosõitu, veidi enne Saksamaa-Prantsusmaa piiri saime korraldajalt kurva sõnumi, et võistluse toimumine keelati koroonaviiruse tõttu ära. Uudisest teada saamisel olime kõigest paari tunni autosõidu kaugusel võistluspaigast," rääkis Ratasepp pressiteate vahendusel.

"Sõnu ei ole ja meel on kurb, kuid midagi ei ole parata. Ääretult kahju, et kõik see ettevalmistus ja hea füüsiline vorm jäi seekord tulemuseks realiseerimata. Pettumus on suur ja veidi tühi tunne on, kuid katsun selle kiiresti unustada ja sellest vajaliku õppetunni omandada," ütles ultrasportlane.

Prantsusmaa viiekordse ultratriatloni toimumine lükati edasi 2021. aasta suvesse.