Kohtla-Järvel on valmimas Wiru spordikeskus

Kohtla-Järvel hakkab valmis saama Wiru spordikeskus, mille keskne osa on kümne rajaga 25-meetrine ujula.

Üle 15,5 miljoni euro maksma läinud spordihoone ehitati arvestusega, et sinna on võimalik juurde ehitada kolme väljakuga pallimängukeskus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu on lisaks ujulale spordihoones pallimängusaal, mis on mõeldud eelkõige treeninguteks.

Wiru spordikeskus oli kavas avada juba märtsis, kuid lisatööde tõttu saab praeguse seisuga seal treenima hakata alates juunikuust.

"Meil kui tellijal, aga ka ujumisliidul ja meie klubidel oli erisoove. Näiteks ujumisliit palus ehitada klaasist kohtunikeruumi," ütles abilinnapea Vitali Borodin.

"See bassein vastab sellistele nõuetele, et siin saab läbi viia ka Põhjamaade meistrivõistlusi, mis ongi siin plaanis 2022. aasta detsembrikuus. Saame siin võõrustada üle tuhande inimese arvestusega, et ainuüksi tribüünile mahub 380 pealtvaatajat," selgitas ujumisklubi Aktiiv juht ja treener Sergei Mihhailov.