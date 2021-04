Üleplatsinaine Greeta Üprus aitas koduklubi ühe jalaga play-off'i

Madala skooriga kohtumises tõi Üprus üleplatsinaisena kõigest 21 minutiga 15 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 3/8, vabavisked 2/2) ja kogus lisaks ka seitse lauapalli, ühe korvisöödu, ühe vaheltlõike ja ühe pallikaotuse, kirjutab Korvpall24.ee.

Oaklands Wolves on tabelisse kogunud kuus võitu ja 11 kaotust ning sellega ollakse vahetult Cardiffi naiskonna ees (5-14), kuid eestlanna tiimil on kaks mängu vähem mängitud. Wolvesi ees seitsmendal kohal on seitsme võidu ja 11 kaotusega Newcastle Eagles.

Põhiturniiri viimased viis kohtumist koduväljakueelist nautida saaval Oaklandsil on mängida neist veel kolm mängu, vastasteks tabeli viimane Durham Palatinates (2-15), eelviimane Caledonia Pride (3-14) ja neljas Nottingham Wildcats (9-8).

