Annuk: rõhutasime meestele, et oleme Tartut sel hooajal kuus korda võitnud

Tartu Ülikooli ja Rapla teises veerandfinaalmängus võitis külalismeeskond tugeva teise veerandaja lõpu toel poolaja 36:26 ja ehkki Tartu jõudis kolmandal veerandajal veel viigini, võitis Rapla viimase veerandaja 25:12 ja viigistas 74:54 võiduga seeria seisu. Rapla parim oli avamängust eemale jäänud Brandon Childress, kes viskas 21 punkti.

"Tundub, et talle need tähtsad mängud meeldivad. Loomulikult selline mängija, kes julgeb vastutust võtta ja on võitjamentaliteediga, annab igale meeskonnale juurde," rääkis Rapla peatreener Toomas Annuk intervjuus ERR-ile.

Kahekohalise punktisumma tõid Raplale veel Roberts Freimanis ja vennad Tom ja Sven Kaldre. Tartu meeskonna liider Charles Barton piirdus ainult kolme punktiga ja võõrustajate parimana tõi Hendrik Eelmäe 14, Robin Kivi lisas 13 punkti. Lisaks 11 punktile ka 13 lauapalli hankinud Emmanuel Wembi korv tõi Tartu neljandal veerandajal veel korraks kahe punkti kaugusele, kuid see oli ka kõik.

"Mõned lihtsad eksimused rünnakul, mis võinuks ära kasutada ja siis oleksime mängus olnud. Ja kui ta juba minema hakkas, siis läks hooga - ei saanudki enam sabast kinni," ütles Tartu meeskonna peatreener Toomas Kandimaa.

Annuk lisas: "Mõned pisidetailid kaitses muutsime ja rõhutasime meestele, et oleme neid kuus korda võitnud sel hooajal. Päris kaks korda järjest kaotada ka ei tohiks. Ehk proovime selle ühe ära võtta ja uuesti Raplasse tagasi jõuda."

Otsustav veerandfinaal mängitakse laupäeval kell 19 Raplas.