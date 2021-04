Kolmikduublile lähedal olnud Doncic vedas Mavericksi võiduni

Idakonverentsis viimasel kohal olev Pistons alustas mängu paremini ja pääses avaveerandil vahepeal kaheksa punktiga ette, võites veerandi lõpuks 36:33. Teise veerandaja algus kulges samuti Pistonsi juhtimisel, aga Dallas püsis tihedalt kannul ja pööras veerandaja lõpu enda kasuks, võites poolaja 67:58. Rohkem enam edu käest ei antud.

Võitjate ridades oli Luka Doncic lähedal kolmikduublile – 22 aastane sloveen viskas 30 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis üheksa resultatiivset söötu. Jalen Brunson lisas 20 ja Kristaps Porzingis 19 punkti, lisaks võttis Porzingis seitse lauapalli.

Pistonsi resultatiivseim oli Jerami Grant 26 punktiga, Cory Joseph lisas 24 punkti. Mason Plumlee võttis 16 lauapalli ja viskas 13 punkti.

New York Knicks sai lisaajal 137:127 jagu Atlanta Hawksist. Võitjate parim oli Julius Randle 40 punktiga, neist 13 viskas ta viimase 11 minutiga. Knicksile on see kaheksas järjestikune võit, mis tõstis nad idakonverentsis neljandaks. Hawksile tõi Clint Capela 25 punkti ja võttis 22 lauapalli, 20 punkti lisanud Trae Young sai kolmandal veerandajal vigastada ega saanud enam mängu jätkata.

Tulemused:

Cleveland – Chicago 121:105

Washington – Golden State 118:114

Toronto – Brooklyn 114:103

Indiana – Oklahoma City 122:116

Philadelphia – Phoenix 113:116

Houston – Utah 89:112

New York – Atlanta 137:127 la.

San Antonio – Miami 87:107

Dallas – Detroit 127:117

LA Clippers – Memphis 117:105

Portland – Denver 105:106

Sacramento – Minnesota 128:125