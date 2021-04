Pärnu peatreener: kõik vanemad mehed peavad Hugo Toomile kummarduse tegema

Tallinna Kalev/TLÜ võitis poolaja 43:42 ja juhtisid ka kolmanda veerandi järel, kuid otsustaval veerandil lükkas Pärnu teise käigu sisse ja võttis koduplatsil 12-punktilise võidu.

"See on play-off. Siin ei pruugigi alati ilusat mängu näha. Esimene poolaeg oli selline jõuga tegemine. Palju viskasime korvi alt mööda ning nemad panid palju raskeid viskeid ära ja said sealt enesekindlust. Ei ole hullu, püsisime mängus ja kolmanda veerandaja lõpus saime kindluse kätte. Millega rahule jäin? Ütleks ühe asja. Kõik vanemad mehed peavad Hugo Toomile kummarduse tegema. Täna oli meil kõige enesekindlam vend kõige noorem. Müts maha," rääkis Pärnu Sadam peatreener Heiko Rannula intervjuus ERR-ile.

Veerandfinaalis mängitakse kahe võiduni ja selle paari teine duell toimub neljapäeval Tallinnas.