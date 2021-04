Bottas oli esimesel vabatreeningul kiireim, Perez ja Ocon põrkasid kokku

Bottas sõitis välja kiireima ringiaja 1.16,564, edestades enda tiimikaaslast Lewus Hamiltoni vaid 0,041 sekundiga ning Red Bulli Max Verstappenit kõigest 0,058 sekundiga.

Esimese vabatreeningu lõpetas venelase Nikita Mazepini (Haas) piruett, 20 minutit enne vabatreeningu lõppu lehvitati punast lippu Sergio Pereze (Red Bull) ja Esteban Ocono (Alpine) kokkupõrke tõttu.

RED FLAG



The session is halted as Sergio Perez has a problem with his rear left wheel - and Esteban Ocon suffers collateral damage



Both are out of their cars and their FP1 is over #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/aZKrVqdAGm