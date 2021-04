Südameprobleem lõpetas päevapealt NBA tähe karjääri

35-aastase Aldridge'i viimaseks kohtumiseks jäi Brooklyn Netsi pühapäevane lahing Los Angeles Lakersiga, kus tuli vastu võtta 101:126 kaotus. Aldridge viibis väljakul 23 minutit ja viskas 12 silma.

"Mu viimases mängus tekkisid mul südamerütmihäired. Hiljem õhtul läks olukord kehvemaks, mis pani mind veel enam muretsema," teatas Aldridge neljapäeval ühismeedias.

"Rääkisin järgmisel hommikul meeskonnale, mis toimub ja see oli neist suurepärane tegu viia mind haiglasse ja lasta mind üle vaadata."

"Kuigi praegu on mul juba parem, siis see, mida tol ööl oma südame juures tundsin, on üks hirmsamaid asju, mida olen elu jooksul kogenud," lisas seitse korda tähtede mängule valitud korvialune jõud.

"Seda arvestades langetasin raske otsuse NBA karjäär lõpetada. Olen 15 aastat seadnud korvpalli esikohale ning nüüd on aeg asetada esikohale tervis ja mu perekond."

Aldridge veetis esmalt üheksa hooaega Portland Trail Blazersis, seejärel viis ja pool hooaega San Antonio Spursis ning vahetati hiljuti Brooklyn Netsi ridadesse, kelle särgis õnnestus teha vaid viis mängu.

Aldridge on pidanud NBA põhihooajal 1029 kohtumist, visanud keskmiselt 19,4 punkti ja haaranud 8,2 lauapalli. 2011. aasta veebruaris teenis ta ka läänekonverentsi kuu mängija tiitli.