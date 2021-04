Kivioja enne hooaja avavõistlust: julgen öelda, et olen elu parimas vormis

"Ma olen terve talve, välja arvatud paar nädalat jõulude ajal, kui tulin tagasi koju, oma treeninggrupi ja treeneriga Portugalis Monte Gordos treeninud. Siin on väga head tingimused ja ma olen saanud järjepidevalt neli kuud väga kvaliteetselt treenida," lausus Kivioja Eesti Triatloni Liidu koduleheküljel avaldatud intervjuus.

"Kui ma siia jaanuaris tagasi tulin, oli koroona olukord üpris kriitiline, aga õnneks me saime sarnaste erilubadega, nagu koondise sportlased Eestis treenivad, siin edasi treenida. Bassein jäeti avatuks ainult meie grupile, mis tegi meie treenimise ohutumaks."

"Õnneks läks olukord paremaks suhteliselt kiiresti ja me saime kõike plaanipäraselt jätkata," tundis eestlanna kergendust. "Üldiselt on mu trennid läinud väga hästi. Tunnen, et eelmine aasta, kui sai natukene kergemalt võtta, mõjus mu kehale ja vaimule väga hästi. Julgen isegi väita, et ma olen praegu oma elu parimas vormis."

"Iga hooaja eesmärgiks on areneda sportlasena ja inimesena. Aga sel aastal on kindlasti olümpia see kõige tähtsam võistlus, millele me keskendume."

Olümpiapiletid pole veel jagatud, aga Kivioja on optimistlik. "Hetkel olen ma olümpiakvalifikatsiooni nimekirjas suhtleliselt kindlalt sees. Kokku on 55 kohta ja ma olen nimekirjas 41. Seis on kindasti palju parem kui 2016. aastal enne Riot. Aga enne, kui see nimekiri lukku läheb, on kavas veel viis võistlust."

Hiljem ootavad maailma karika etapid Lissabonis ja Itaalias Arzachenas, aga avastart toimub sel pühapäeval Melillas. "Esimene võistlus on hea võimalus kõike, millele ma trennides olen keskendunud, praktikasse panna. Ja lihtsalt tuletada endale meelde kõike võistlemisega seonduvat. Lähen eesmärgiga anda endast parim, et näha, kus mu vorm täpsemalt on ning millega veel tööd peab tegema."

Melilla Euroopa karikaetapp algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.30. Stardinimekirja on kantud 69 naist.