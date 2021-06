Kaidi Kivioja: olen nii vaimselt kui füüsiliselt tugevamaks saanud

Praegu on eestlanna tabelis 55. kohal, kuid tabeli ülemises otsas figureerib palju suurte triatloniriikide tegijaid. Näiteks paikneb Kiviojast kõrgemal seitse Suurbritannia sportlast – olümpiale pääseb neist maksimaalselt kolm.

Rio de Janeiro olümpiale jõudis Kivioja üsnagi üllatuslikult – oma olümpiadebüüdil saavutas eestlanna 44. koha. Möödunud on pea viis aastat, mille sisse jääb ka sportlastee seni ehk kõige emotsionaalsem õnnestumine – sprindidistantsi pronksmedal 2018. aastal Tartus peetud Euroopa meistrivõistlustel.

Kivioja on enda sõnul Rio de Janeiro olümpia järel nii vaimselt kui füüsiliselt edasi arenenud. "Võib-olla olen selle ajaga rohkem isegi vaimselt kui füüsiliselt tugevamaks saanud," sõnas Kivioja Vikerraadiole.

Aasta 2020 oli võistluste mõttes kõike muud kui tihe. Tänavu on Kiviojal juba kolm starti kirjas. Just eelmisel nädalavahetusel Itaalias peetud võistlus pakkus häid emotsioone, kui Kivioja saavutas MK-etapi sprindis 11. koha.

"Nendel kahel esimesel võistlusel juba olen tundnud, et tegelikult on vorm väga hea, aga tulemus ei ole seda hetkevormi päris peegeldanud. See võistlus näitas kindlasti rohkem, et ma olen see aasta õiges suunas liikunud. Tunnen ennast praegu üpris tugevalt," ütles Kivioja.

Kivioja on sportlane, kes taseme tõstmiseks teinud julgeid samme. Ta elab ja treenib valdavalt Portugalis, kus saab tööd teha väga heades tingimustes ja tugevas rahvusvahelises treeninggrupis. Treener Paulo Sousa on rahvuselt portugallane.

Koroonaviirus levis aasta alguses ka Lõuna-Euroopas ja nii tuli Kiviojal treeningute korraldamisel lahendada probleeme, mis tuttavad meil Eestiski.

Kivioja sõnul võimaldas piirangutest hoolimata treenida professionaalse sportlase staatus. "Kõikide riikide alaliidud pidid kirjutama spetsiaalsed dokumendid, et me oleme professionaalsed sportlased ja teeme oma tööd ja siis saime edasi ujuda," selgitas Kivioja. "Õues joosta ja rattaga sai ikka sõita. Bassein jäi ka avatuks, selles mõttes läks meil väga hästi."

Just basseinitreeningud on Kivioja jaoks väga olulised, sest triatloni kolme osa võrdluses jääb ta maailma parematele eelkõige alla ujumisdistantsil. Rattasõit ja jooks on eestlannal tugeval tasemel.

Kivioja teab, et paremasse konkurentsi tõusmiseks tuleb ujumises teha arenguhüpe ja loomulikult pühendub ta sellele palju.

"Eks see keeruline on, ma olen sellega juba aastaid maadelnud. Kui see oleks lihtne, siis ma oleks juba ammu selle sammu teinud. See talv, ma arvan, olen teinud sammu edasi," kirjeldas Kivioja ujumises arenemist.

Sel nädalavahetusel võistleb Kivioja Inglismaal Leedsis. Ilmselt on see enne olümpiat tema viimane jõuproov. Vahepeal treenib Rakverest pärit neiu Portugalis ning Tokyosse sõidab ta üsna vahetult enne olümpiavõitlust.