Endine esinumber lõpetas pea neli aastat kestnud tiitlipõua

27-aastane Spieth lõi viimases mänguringis seitse birdie't ja lõpetas võistluse 18 löögiga alla raja par'i, kahe löögiga kaotas talle Charley Hoffman. Spiethi viimane suurem võit jääb 2017. aastasse, kui ta võitis juulis Briti lahtised.

"See on olnud pikk teekond," tõdes Spieth. "Ma ei kahelnud, et suudan soovitud tasemele naasta, aga kui kaotad enesekindluse, on tihti raske positiivseks jääda. See on mulle äärmiselt tähtsaks võiduks."

Dallasest pärit ameeriklane võitis 2015. aastal kaks suurturniiri ja tõusis maailma esigolfariks, viimastel aastatel on Spieth aga olnud alavormis ning maailma edetabelis langenud 38. kohale.

Juba selle nädala lõpus algab golfiaasta esimene suurturniir, kui Augustas tehakse algust Mastersiga. Tiitlikaitsjaks on ameeriklane Dustin Johnson.