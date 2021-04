Eesti spordirahvas kutsub üles väärkohtlemist märkama

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul pakub sport rõõmu ja emotsioone, kuid kahjuks on medalitel peitumas ka varjupool. "Turvaline sport on lugupidamine, õiglus ja igasuguse tahtliku vägivalla puudumine. Ometi leidub neid, kellel on turvalise spordi nautimine tehtud võimatuks ning neid puudutav vägivald pole mitte ainult füüsiline, vaid ka mentaalne. Väärkohtlemise haavad jäävad inimestele paraku kogu eluks. Märkame ja aitame neid abivajajaid!"

Kui tekib kahtlus, et keegi võib abi vajada, anna märku ohvriabi kriisitelefonil 116 006, lasteabitelefonil 116 111 või www.lasteabi.ee.

Kuidas valge kaardi päeval ka ise kaasa lüüa?

Tee foto, kus näitad valgel paberilehel olevat sõnumit #märka

Postita see foto teisipäeval, 6. aprillil oma sotsiaalmeedia lehtedele, lisades juurde haaksõnad #märka #terveeestieest ning täägi ära Instagramis @olympiafann või Facebookis "Olen Olümpiafänn"

Soovi korral võite oma sõnumit ka isikupärastada, kuid eesmärk on, et postitusel oleks juures kontaktid, kelle poole mure korral pöörduda.

Teiste seas edastavad #märka sõnumi sportlaskomisjoni liikmed, kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter, sõudmise olümpiapronks Allar Raja koos paarisaerulise neljapaadi liikmetega, kiiruisutaja Saskia Alusalu, kergejõustiklane Annika Sakkarias, laskesuusataja Johanna Talihärm, võrkpallurid Liis Kullerkann ja Kert Toobal, paraujuja Matz Topkin, kulturist Ott Kiivikas; freestyle-suusatamise maailmameister Kelly Sildaru, epeevehklemise maailmameistrid Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Irina Embrich, odaviske MM-hõbe Magnus Kirt, maadluse MM-pronks Epp Mäe, jalgpallikoondislased Frank Liivak ja Kairi Himanen, võrkpallikoondislane Robert Täht, Taltech/Tradehouse võrkpallinaiskond, Põlva Serviti käsipallimeeskond.

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart – kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva eestvedaja Eesti Olümpiakomitee.