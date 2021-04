Eesti sõudjad ei pääsenud OM-valikregatil löögile ka vahesõitudes

Tokyo olümpiamängude piletitele alustas Vareses jahti 67 sportlast 22 Euroopa riigist. Vastavalt rahvusvahelise sõudeliidu kehtestatud reeglitele pääsesid Itaalias võistlema riigid, kes on seni kvalifitseerunud Tokyosse maksimaalselt ühe paatkonnaga. Seejuures on Euroopa võistluse näol tegemist ajaloo esimese omataolisega.

Sõudeliidu juhatuse otsusega lähetati OM-pääset püüdma Johann Poolak (SK Kalev) ja Greta Jaanson (Pärnu SK) ühepaadil ning meeste kergekaalus (paatkonnas keskmine kaal kuni 70 kilogrammi) paarisaeruline kahepaat koosseisus Ander Koppel (SK Kalev) ja Elar Loot (SAK Tartu).

Kõige napimalt jäid A-finaalist välja Koppel ja Loot, kes said ajaga 6.36,88 eelsõidus kolmanda koha. Otse edasi pääsesid kaks parimat, eestlaste jaoks jäi teine koht 3,7 sekundi kaugusele. Vahesõidus said Koppel ja Loot neljanda tulemuse ajaga 6.42,13. See tähendab, et eestlased jätkavad võistlust B-finaalis. A-finaali oleks viinud aeg 6.36,49. Vareses teenivad Tokyo OM-pileti kaks paatkonda.

Poolak oleks 12 poolfinalisti sekka pääsemiseks pidanud oma eelsõidus mahtuma kahe parema sekka, ent ta sai ajaga 7.20,68 neljanda koha. Otse edasi oleks viinud 15 sekundit parem aeg. Vahesõidus sai Poolak ajaks 7.13,85, mis andis eestlasele neljanda tulemuse ja jättis ta esimesena poolfinaali ukse taha. Edasi oleks pääsenud ajaga 7.10,39. Poolaki võistlus jätkub seega C-finaalis.

Jaanson sai eelsõidus ajaga 8.17,41 viienda koha, otse A-finaali pääses vaid 7.39,34 kirja saanud kreeklanna Anneta Kyridou. Eestlanna jaoks jätkus võistlus seega samuti vahesõidus, kus kahe sõidu kaks kiireimat pääsesid medalisõitu. Oma vahesõidus näitas Jaanson küll veidi kiiremat aega, 8.16,93, kuid sellega jäi ta neljandaks ning pidi seetõttu leppima B-finaaliga. Olümpiapääsme teenivad A-finaali kolm esimest.

Pühapäeva õhtul toimunud radade loosimise üritusel tehti teatavaks uudis, et teisipäeval tormihoiatuse tõttu sõite kavas pole ning kõik vahesõidud toimuvad esmaspäeval. Finaalsõitudega jätkatakse kolmapäeva hommikul.