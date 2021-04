Lifti kinni jäänud Hispaania peatreener hilines MM-valikmängule

Luis Enrique ja mitme abitreeneri liftist päästmine võttis aega ja nii tuli neil autoga staadionile sõita, sest meeskonna buss oli juba lahkunud.

Ta jõudis Sevillas asuvale Estadio Olimpicole mõned hetked pärast avavilet, aga suurt probleemi endine Barcelona mängumees ootamatus takistuses ei näinud.

"Meil oli olemas plaan B ja minu taustajõud oleksid võtnud ohjad üle," selgitas Luis Enrique pärast mängu pressikonverentsil. "See poleks palju mõjutanud, kui ma poleks kohale jõudnud."

Hispaania koondis asus Kosovo vastu avapoolajal 2:0 juhtima ja võitis kohtumise 3:1 ning jätkab B-grupi liidrina. Kolmest kohtumisest on meeskond teeninud seitse punkti, aga punkti kaugusel asuval Rootsil on üks mäng vähem peetud.

Lisaks viivituse põhjusele huvitas ajakirjanikke pärast mängu ka see, miks jäeti pingile meeskonna kapten Sergio Ramos, kes sekkus väljakule vahetusest alles lõpuminutitel.

Jaanuaris põlvelõikusel käinud Madridi Reali keskkaitsja sai kolme mängu jooksul vähe minuteid, sest kohtumises Kreekaga pallis ta vaid avapoolaja ja jäi pühapäeval Gruusia vastu sootuks pingile.

"Ta ei mänginud sellepärast, et langetasin tehnilise otsuse. Temaga ei ole probleeme, aga mina otsustan, kes mängib. Ramosega on hästi, aga ta naasis hiljuti tõsiselt vigastuspausilt ja leidsin, et hoopis teised pallurid peaks mängima."

"Tema suhtumine on eeskujulik. Tõelised liidrid on need, eks panustavad suurelt isegi pingilt."