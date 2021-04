Madridi Reali kapten sai Meistrite liiga veerandfinaali eel vigastada

Viimati mängis hispaanlane kolmapäeval peetud MM-valiksarja kohtumises Kosovo vastu, kus ta pääses varumeestepingilt väljakule 86. minutil. Säärelihast vigastanud Ramose järgmine mäng pidi toimuma 6. aprillil Meistrite liiga veerandfinaalis Liverpooli vastu, kuid see on nüüd tõsise kahtluse all.

Jaanuaris käis 35-aastane Ramos põlvemeniski operatsioonil, mistõttu jäi tal mängimata kümme kohtumist. Taas väljakule naasis ta eelmisel kuul Meistrite liiga 1/16-finaali võidumängus Atalanta vastu.

Madridi Real ei täpsustanud, kui tõsine vigastus täpselt on.