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Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondis avas MM-finaalturniiril võiduarve, kui sai H-alagrupi teises voorus Saudi Araabiast jagu 4:0.

Hispaania otsustas mängu saatuse esimese 25 minutiga. Mikel Oyarzabal saatis 10. minutil terava söödu saudide värava ette, kus Lamine Yamal lõi palli ühe puutega võrku. 21. minutil sai Oyarzabal ise jala valgeks ning kolm minutit hiljem kasvatas ta hispaanlaste edu kolmele väravale. Hispaania rahunes avapoolaja lõpus ja lubas Saudi Araabial julgemalt rünnata, ent ühtegi ohtlikku võimalust saudidel ei tekkinud.

Teise poolaja alguses aitas lõppseisu vormistada Marc Cucurella, kes pääses nurgalöögi järel segamatult löögile. Saudide puurivaht Mohammed Alowais tõrjus küll hispaanlase pealelöögi, aga pall põrkas vastu keskkaitsjat Hassan Altambakti, kelle puutest lendas see lõpuks väravasse.

Hispaania sai avavoorus teenitud viigi kõrvale esimese võidu. Saudi Araabia arvel on jätkuvalt üks punkt.

Ööl vastu esmaspäeva toimub veel kolm kohtumist: kell 22 alustavad lahingut Belgia - Iraan (G-alagrupp), kell 1 kohtuvad Uruguay - Roheneemesaared (H-alagrupp) ning kell 4 pannakse pall mängu Uus-Meremaa - Egiptuse vastasseisus (G-alagrupp).

H-alagrupp

Hispaania

4
:
0

Saudi Araabia

90:00

  • Yamal10'
  • Oyarzabal21'
  • Oyarzabal24'
  • Altambakti (ov.)49'

    Enne mängu:

    Hispaania alustas MM-finaalturniiri ootamatult kahvatult. Valitsev Euroopa meister valdas avavoorus Roheneemesaarte vastu palli üle 70 protsendi mänguajast ning tegi 27 pealelööki, millest seitse läks raamidesse, kuid see ei toonud tulemust ja nii lepiti viigipunktiga.

    "Meie olukord ei ole sugugi dramaatiline, kuid homme (pühapäeval - toim.) peame võitma. Meeskonnas ei ole tunda paanikat ega ärevust. Mul veab, et saan juhendada meeskonda, kellel on erakordselt tugev võitlejahing ja võidutahe. Ühte asja siiski ütlen: minu mängijad on ärritunud. Nad on lahinguks valmis, nii et kindlasti näete hoopis teistsugust meeskonda," rääkis Hispaania peatreener Luis de la Fuente laupäevasel pressikonverentsil.

    Saudi Araabial on avamängust samuti viigipunkt kirjas, aga erinevalt Hispaaniast suutsid nad palli ühe korra vastase väravasse lüüa. "Oleme väljakutseks valmis. Esimene poolaeg Uruguay vastu oli hea, kuid ma ei jäänud teise poolajaga rahule. Oleme teinud kõvasti tööd selle nimel, et kaitses paremini survele vastu pidada, sest mängime meeskonna vastu, kes tavaliselt valdab palli ja on selles üks maailma parimaid," sõnas Saudi Araabia juhendaja Georgios Donis.

    Hispaania ja Saudi Araabia on varem omavahel vastamisi läinud kolmel korral ning kõik mängud lõppesid Euroopa meeskonna võiduga. Sealjuures kohtuti esimest korda 2006. aasta MM-finaalturniiril ja siis võttis Hispaania napi 1:0 võidu.

    Toimetaja: Henrik Laever

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    G-alagrupp

    H-alagrupp

    i-alagrupp

    j-alagrupp

    k-alagrupp

    l-alagrupp

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