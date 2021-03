Eesti kõigi aegade parima tulemuse teinud Selevko teenis olümpiapileti

Iluuisutamise maailmameistrivõistlustel Rootsis Stockholmis võidutses meeste üksiksõidus kolmandat MM-i järjest ameeriklane Nathan Chen. Aleksandr Selevko sai kahe kava kokkuvõttes 16. koha, mis on Eesti läbi aegade parim meesüksiksõitjate tulemus. Ühtlasi teenis Selevko endale olümpiapääsme.

Lühikava järel kolmandat positsiooni hoidnud Chen sooritas vabakavas viis neljakordset hüpet. Kohtunikud andsid 21-aastasele ameeriklase suurepärase esituse eest 222,03 punkti. Tema enda nimel olevast maailmarekordist jäi lahutama vaid 2,89 punkti. Kahe kava kokkuvõttes tõi Chenile kolmanda MM-i kulla järjest punktiskoor 320,88.

Teise koha pälvis mullu Tallinnas juunioride MM-il hõbeda võitnud Yuma Kagiyama, kes sai vabakava eest 190,81 ja kahe kava kokkuvõttes 291,77 punkti. See tähistab ühtlasi jaapanlase uut isiklikku rekordit. Vabakava eel liidripositsiooni hoidnud kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister Yuzuru Hanyu pidi leppima kolmanda kohaga. Vabakava eest sai 26-aastane jaapanlane 182,20 punkti, mis andis kogusummaks 289,18 silma.

Selevko sai puhtalt sõidetud vabakava eest isikliku rekordi väärilised 151,32 punkti. Kohe võistluse alguses sooritas Selevko esimese eestlasena tiitlivõistlustel neljakordse hüppe, näidates üles palju suuremat enesekindlust kui lühikavas. Kahe kava kokkuvõttes sai Selevko 222,06 punkti, mis on tema tiitlivõistluste rekord. 16. koht tagas kahekordsele Eesti meistrile ka olümpiapääsme.

Varasem Eesti meesüksiksõitjate parim koht kuulus Margus Hernitsale, kes sai 1998. aastal 18. koha.

Laupäeva õhtul jagatakse Stockholmis välja viimane medalikomplekt, kui võistlustulle asuvad jäätantsijad. Otseülekannet saab jälgida ERR-i spordiportaalis alates kella 20.15-st. Telerist saab võistlust vaadata kanalilt ETV+, kus on võimalik valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel.

Enne võistlust: Vabakava eel hoiab liidripositsiooni kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, 26-aastane jaapanlane Yuzuru Hanyu, kes sai lühikava eest 106,98 punkti. Teist kohta hoiab tema kaasmaalane, mullu Tallinnas juunioride MM-il hõbeda võitnud Yuma Kagiyama 100,96 silmaga ning kolmandat viimasel kahel MM-il kulla võitnud 21-aastane ameeriklane Nathan Chen 98,85 punktiga. Neljas on 2018. aastal pronksi võitnud venelane Mihhail Koljada (93,52).

19-aastane Aleksandr Selevko sai lühikava eest 70,74 punkti, mis andis 24. koha. Kahekordsel Eesti meistril on veel võimalik heidelda olümpiapääsme eest. 30 kohast jagatakse MM-il välja 24. Selevko esitab vabakava esimese grupi esimesena kell 12.07.

Mullu jäi MM koroonapandeemia tõttu ära, kuid 2019. aastal Jaapanis pidi Hanyu kodupubliku ees tunnistama Cheni selget paremust. Nende vahe oli toona üle 22 punkti. Pronksi võitis kaks aastat tagasi ameeriklane Vincent Zhou, kes ebaõnnestus Stockholmis lühikavaga täielikult. Ta sai selle eest 70,51 punkti, mis on 39,87 silma vähem tema isiklikust rekordist, ja jäi esimesena vabakava esitajate hulgast välja.

Meeste üksiksõidu vabakava maailmarekord on 224,92 punkti, mida hoiab enda nimel Chen. Ühtlasi on ameeriklase käes ka lühikava ja vabakava kogusumma rekord, milleks on 335,30 punkti.