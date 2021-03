MM-il Eesti iluuisutamise ajalugu teinud Selevko sihib järgmist arenguhüpet

Maailmameistrivõistlustel vabakava alguses neljakordse lutzu veatult sooritanud 19-aastane Aleksandr Selevko on esimene Eesti iluuisutaja, kes suutnud tiitlivõistlusel neljakordse hüppe puhtalt ära hüpata. See fakt temas endas erilist elevust ei tekita, sest veebruaris tegi ta puhta neljase lutzu Tallinnas toimunud võistlustel ja treeningutel hüppab neljaseid söögi alla ja peale juba mitmendat hooaega.

"Minu jaoks mitte midagi ei muutu, sest ma teen seda neljakordset trennis päris palju. See on väga tore, et sain seda teha võistlusel," kommenteeris Selevko ERR-ile.

Lisaks neljasele lutzule valdab Eesti meister ka neljakordset tulupi ja flippi ning tööd tehakse neljase rittbergeri jalga saamisega. Järgmisel hooajal on eesmärk hüpata üks neljane lühikavas ja kaks neljast vabakavas.

"Ta oskab kolme neljakordset hüpet ja me proovime järgmine aasta panna [kavadesse] kõik kolm neljakordset hüpet. Kui ta väikestel võistlustel on võimeline seda tegema, siis proovime seda ka olümpiamängudel teha," lisas Selevko treener Irina Kononova.

Maailmameistrivõistlustel 16. koha saanud Selevko ütleb, et eelkõige peab ta arendama mentaalset tugevust. Et emotsioonid ei keeks võistlustel üle pea, sest treeningutel suudab ta neljakordsetega stabiilselt puhtaid sõite teha, kuid võistlustel on kokkuvõtmisega veel raskusi nagu näitas nüüd Stockholmis lühikava.

"Mulle tundub, et ma ei pea õppima elemente, vaid võistlustel enda kokkuvõtmist ning puhtalt ja ilusalt elementide sooritamist," arutles Selevko.

Kümnes koht jäi Eesti parimal meesiluuisutajal MM-il 24 punkti kaugusel.

"Praegu kaotas ta minimaalselt vaid tehnikaga 27 punkti. Ma arvan, et kusagil 40 punkti võrra suudame järgmiseks hooajaks taset tõsta," usub Kononova. "Järgmisel hooajal on meil Euroopa meistrivõistlused Tallinnas ja tahame väärikalt esineda. Jõuda vähemalt esikümnesse ja võib-olla isegi kõrgemale."

"Olümpiamängudel püüame samuti võidelda esikümne koha eest ja ka maailmameistrivõistlustel, juhul kui ta vend meid ei edesta. Tal on vend, kes valdab ka kahte neljakordset hüpet."

Aleksandrist aasta noorem, 18-aastane Mihhail Selevko on 197 punkti mees ja üle-eelmise aasta Eesti meister. Vendade vahel algab nüüd duell tiitlivõistlustele pääsu nimel.