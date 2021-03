Ronaldo hiline võiduvärav jäeti lugemata, Luksemburg alistas Iirimaa

A-valikgrupi keskses vastasseisus läks Portugal Belgradis Serbia vastu Diogo Jota 11. ja 36. minuti väravate järel 2:0 ette, ent Aleksandar Mitrovici 46. ja Filip Kostici 60. minuti tabamused tõid tabloole viigi.

Portugal oleks mängu lisaminutitel pidanud siiski võitma, kui Cristiano Ronaldo löök ületas selgelt väravajoone, enne kui Serbia kaitsjad selle ära lõid. Ei pea- ega joonekohtunik seda siiski ei näinud ja et MM-valikmängudes pole võimalik kasutada ka VAR-süsteemi, jäeti värav lugemata ja nõnda lõppes kohtumine 2:2.

Ronaldo 93th Game winner not counting lmao how is it 2021 and these mfers still have no working technology to make the Game fair ffs pic.twitter.com/WzrfB9lCAi