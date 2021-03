Zlatan Ibrahimovic mängib ilmselt ka Eesti vastu

Viieaastase pausi järel Rootsi koondisesse naasnud ja MM-valiksarjas kahe mänguga kolm väravasöötu andnud Zlatan Ibrahimovic ütles, et on kolmapäevaseks sõprusmänguks Eesti vastu valmis, kui peatreener Janne Andersson soovib talle mänguaega anda.

Pühapäeval alistas Rootsi 3:0 Kosovo ning seejärel uuriti Ibrahimovicilt, kas ta mängib ka kolmapäevases maavõistlusmängus Eesti vastu. "Olen koondises selleks, et minust maksimum välja pressida. Olen siin teistega võrdsetel tingimustel. Minu keha tunneb end hästi," vahendab Soccernet.ee Ibrahimovic sõnu.

"Zlatan saab koondist aidata mis tahes viisil. See on väga hea, kui ta on väljakul," kommenteeris peatreener Andersson, kes on Ibrahimovici panusega väga rahul, aga eelistab mänguaega anda nendele, kes ei kandnud MM-valiksarjas Gruusia ja Kosovo vastu põhiraskust. "Zlatan võib alustada pingil, aga võib alustada ka väljakul."

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Eesti ja Rootsi maavõistluse otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kolmapäeval, 31. märtsil kell 18.40.