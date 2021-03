Kaunase Žalgiris avab fännidele oma riietusruumi uksed

Žalgiris Insider platvormilt saab väikese tasu eest vaadata videoid mängijate igapäevaelust, vestlusi endiste rohevalgete ja Euroliiga staaridega, treenerite mängueelset analüüsi, matšijärgseid analüütilisi tekste, mängijate ajaveebe, omavahelisi arutelusid ja lisaks on veel võimalus esitada küsimusi nii mängijatele kui juhtkonnale.

"Selline idee tekkis juba esimese karantiini ajal ja täpsemat plaani hakkasime paika panema eelmise aasta lõpus," rääkis Žalgirise meeskonna direktor Paulius Motiejunas pressiteate vahendusel. "Saime oma fännidelt palju kirju, milles nad tahtsid meid finantsiliselt toetada, aga me ei taha neilt lihtsalt raha võtta. Tahame pakkuda oma fännidele väärtuslikku teenust, mis võimaldaks neil panustada kerge vaevaga ka klubi heaolusse. Oluline on, et see projekt ei jääks lühiajaliseks ning jääb toimima ka seejärel, kui elu normaliseerub."