Žalgirise süsteemiga liitunud Roose: tuleb mugavustsoonist välja tulla

"Kontakt (Kaunase Žalgirisega) tekkis möödunud aasta augusti lõpus. Testimisel käisin oktoobri koolivaheajal," rääkis Roose. "Kaunasesse jõudsin 27. veebruaril. Algne plaan oli jaanuari alguses minna, aga koroonapandeemia segas vahele. Esimesed seitse päeva pidime olema isolatsioonis. Esimene trenn ja kohtumine meeskonnaga toimusid 7. märtsil."

"Esialgu pakutakse mulle lepingut kaheks aastaks ja selline on ka minu plaan. Eks näis, mis elu edasi toob," jätkas Roose, kes treenib Krepšinio mokykla "Žalgiris" U-17 meeskonnaga.

"Elan siin kortermajaühetoalises korteris, mis asub 800 meetrit treeningkohast. Hetkel õpin distantsõppel ikka Kuristiku Gümnaasiumis," lisas Roose, kes treenib hetkel piirangute tõttu ühe korra päevas. "Kell 8-14 on kool arvutis, seejärel lõuna ja kell 17-19 trenn. Peale trenni on umbes kella 23-ni vaba ning siis lähen magama."

Mida soovitab Roose noortele klubikaaslastele? "Trenni teha ja mugavustsoonist välja tulla! Mõelda suurelt. Nagu ütles Michael Jordan, "I can accept failure, but I can't accept not trying!" Mina otsustasin võimalust kasutada ja proovida," ütles Roose.

Treener Valdo Lips Roosest: "Hea meel Rando üle, et tal tekkis võimalus ühineda Euroopa ühe edukama ja suurte traditsioonidega klubiga. Palju õnne ja edu!"

Roose alustas korvpalli mängimist Viimsis ning on treeninud treenerite Sulev Särekanno, Tanel Einaste, Märt Rohlin, Zilvinas Strazdas, Valdo Lips ja Martin Toomas käe all.