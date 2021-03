Endine Kalev/Cramo mängija sai Hiinas hakkama ajaloolise saavutusega

Kahe Hiina liiga viimase klubi omavahelises kohtumises kogus Arnett Moultrie Nanjing TX MK tiimi 105:93 võidumängus Jiangsu vastu 45 minutiga suisa 37 punkti (kahesed 10/17, vabavisked 17/25) ja liiga uut rekordit märkivad 34 lauapalli (neist 12 ründelauast), kirjutab Korvpall24.ee.

Lisaks sai ameeriklane kirja ka kolm korvisöötu, kaks vaheltlõiget, kolm blokki ja seitse pallikaotust. Efektiivsusnäitajaks andis see kõik 55.

Pärast Kalev/Cramos mängimist Permi Parmasse ja sealt Hiina liigasse siirdunud Moultrie tänavuse hooaja klubi Nanjing on nüüd kogunud koos oma viimase vastasega võrdselt kaheksa võitu ja 39 kaotust ning tabelis jagatakse viimast ja eelviimast ehk 18.-19. kohta.

Arnett Moultrie in last night's win:



✅37 PTS (10-17 FG, 17-25 FT)

✅34 REB

✅3 AST, 3 BLK & 2 STL in 44 MIN@amoultrie became the 8th #CBA player pouring in 30+30 in franchise history and set the new record for MOST REBOUNDS!!@GoJiangsu @el_baloncesto @hoopnut @HailStateMBK pic.twitter.com/tDwW8iPd89