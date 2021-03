Kalev/Cramo täiendab ridu Hispaania kõrgliigas pallinud tagamängijaga

New Jersey osariigis sündinud mängumehel on ka Dominikaani Vabariigi kodakondsus ning ta on neid esindanud Kesk-Ameerika ja Kariibide mängudel. Seejuures on Townes suur sõber NBA staari Karl-Anthony Townsiga, kellega ühiselt võideti omal ajal osariigi keskkooli tiitel, kirjutab Kalev/Cramo kodulehekülg.

Townesi meeskonnakaaslaseks St. Joseph'i keskkoolis oli näiteks ka tänavu Müncheni Bayerni ridades Euroliigas suurepärast hooaega tegev tagamees Wade Baldwin. Kõik koos võideti 2014. aastal New Jersey parimate koolide turniir ehk Tournament of Champions. Karl-Anthony Towns valiti pärast ühte ülikoolihooaega 2015. aastal esimese valikuna NBA draft'i ja Baldwin võeti 2017. aastal Memphise poolt 17. valikuna.

Viskava tagamängijana tegutsev Townes veetis oma esimesed kaks kolledžiaastat Fairleigh Dickinsoni ülikoolis, kuid siirdus pärast ühte vaheaastat hooajaks 2017/18 Loyola kolledžisse, kus pallis samuti kaks aastat. Oma esimesel hooajal Loyola särgis aitas ta tiimil märtsihullusel edeneda suisa nelja parema hulka. Poolfinaalis lõppes nende teekond Michigani vastu, kus mängu tegi ära hetkel Washington Wizardsis palliv Moritz Wagner.

Oma viimasel ülikoolihooajal, kui tiim NCAA finaalturniirile ei jõudnud, kogus tagamees 34 kohtumisega keskmiselt ligi 34 minutit, 15,3 punkti, viis lauapalli, 3,6 resultatiivset söötu ja 1,1 vaheltlõiget. Visketabavus kahestel oli tal 51,2%, kolmestel 34,5% ja vabavisetel 76,2%.

Profikarjääri alustas Townes Hispaania kõrgliigaklubis Murcia, kus tema debüütaasta lõpetas koroonaviirus. 14 kohtumisega jäi noormehele kirja keskmiselt ligi 18 minutit, 6,1 punkti, 1,7 lauapalli ja 1,1 korvisöötu. Kolmepunktivisete protsent oli kolledžiga võrreldes oluliselt madalam (27,3%), aga vabavisete tabavus parem (91,7%).

Tänavust hooaega alustas ameeriklane samuti Murcias, kuid tema roll kahanes märgatavalt. 18 kohtumisega kogus ta Hispaania tiimi eest keskmiselt ligi kaheksa minutit, 1,7 punkti, 0,7 lauapalli ja 0,6 söötu. Murcia on Hispaania kõrgliigatabelis kaheksa võidu ja 15 kaotusega 13. kohal.

BC Kalev/Cramo tagaliini oli hädasti abi tarvis, kuna Sten Sokk on tõenäoliselt hooaja lõpuni vigastusega väljas ja mänge on märtsis tiimil kavas kokku 14. Eesti liiga tabelis on Kalevil 19 võidu ja kahe kaotusega hetkel liidrikoht, VTB Ühisliigas annab viis võitu ja 12 kaotust kümnenda positsiooni.