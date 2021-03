Sulgpallurid loodavad kevadel võistlusnälga kustutada

Eelmisel nädalal lõppes meie parimate naissulgpallurite jaoks pikem võistluspaus, kui nad osalesid tugevatasemelisel turniiril Šveitsis. Eriti head mängupraktikat sai meie esinumber Kristin Kuuba, kes pidas raske ja tasavägise matši maailma 11. reketi, tailanna Pornpawee Chochuwongiga. Kuigi lõpus tuli kolmegeimilises mängus tunnistada tailanna võitu, jäi Kuuba suures plaanis võistlustega rahule.

"Muidugi kaotus on kaotus, see kripeldab hinges, eriti, kui veel nii tasavägine on, aga üleüldiselt selles mõttes mängupildiga olen rahul," lausus Kuuba ETV- le. "Ei ole siin mitmeid kuid mängida saanud ja nüüd kohe esimesel turniiril mängisin väga korraliku esituse, maailma 11. reketi vastu väga kõva lahing. Selles mõttes olen mängupildiga rahul."

Kuuba treenib igapäevaselt Tartus ning treeningutesse pausi ei ole tulnud, kuigi võrdväärseid naisi, kellega harjutada, on raskem leida, seetõttu tuleb trennis kasutada noormeeste abi. Sama häda vaevab ka meie esipaarismängu duot Kati-Kreet Marranit ja Helina Rüütlit.

"Eriti on sulgpallis puudu naistest. Treenime poistega, poisid on küll väga head vastased, aga mängida naiste vastu on ikka teine mis meeste vastu," lausus Marran.

Marran ja Rüütel osalesid samuti Šveitsi turniiril, kus pidasid raske mängu Saksa paariga. Suutnud sakslannasid ühes geimis võita, tuli kokkuvõttes ikkagi alla vanduda.

"Tegelikult olid need vastased väga mängitavad ja isegi võidetavad," usub Rüütel. "Viimasel ajal oleme küll palju trenni teinud. Vorm tundus olevat hea, aga mäng oligi selline rabe ja ärevil. Me ei leidnud seda kindlustunnet, millega oma mängu mängida."

Juba nädala lõpus võtavad sulgpallurid taas tee jalge alla ja sõidavad Suurbritanniasse, kus peetakse maailma üks suurimaid ja vanimaid sulgpalliturniire All England. Kõigi kolme jaoks on esmakordne nii kõrgetasemelisel turniiril mängida.

"Lähen seal vastamisi samamoodi Tai esindajaga, kes on ka mõne aasta tagune maailmameister - Ratchanok Intanon. Loos on küll raske, aga on hea, et saan just maailma tippude vastu mängida," ütles Kuuba.

Ta vaatab juba olümpiamängude poole. 38 naist pääseb Tokyos mängima, Kuuba on 29. ja punkte õnnestub nüüd lähikuudel veel koguda. Kui enne suve tekib võimalus, laseks Kuuba end ka vaktsineerida.

"Mina pigem laseksin ennast vaktsineerida," lausus ta. "Väga mitmed näited on siin sulgpallimaailmas ka, kes on ikkagi koroona läbi põdenud ja mis jälje see on jätnud või võib ilmselt jätta aastateks. Mina ilmselt laseksin vaktsineerida."

Tokyo punkte saab koguda kuni 15. juunini.