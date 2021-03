Teisel veerandajal peo püsti pannud Kalev/Cramo sai Ühisliigas kindla võidu

Astana haaras küll avaveerandi järel 23:18 eduseisu, kuid järgmise kümne minuti jooksul lubas Eesti klubi võõrustajatel visata vaid viis punkti enda 25 vastu. Poolajale mindi Kalev/Cramo 15-punktilisel juhtimisel, teisel poolajal kasvas edu paaril korral ka 25 punktile.

Võimsa mängu tegi Janari Jõesaar, kes kogus 17 punkti, 18 lauapalli (koguni kaheksa ründelauda) ja neli vaheltlõiget. Kalev/Cramo resultatiivseim oli 21 punkti visanud Chavaughn Lewis, visketabavusega hädas olnud (5/21) Marcus Keene toetas võistkonnakaaslasi 13 punktiga. Astanale ei piisanud esmaspäeval ka Michael Thompsoni 24 punktist.

Kalev/Cramo kirjutas tabelisse 12 kaotuse kõrvale neljanda võidu, sama saldo on ka Jenisseil ning Astanal. Kaheksandal ehk viimasel play-off'i viival kohal on praegu Himki, kellel on seitse võitu ja kaheksa kaotust.

Järgmise mängu peab Kalev/Cramo Ühisliigas 7. märtsil, kui võõrustatakse seitsmendal kohal olevat Saratovit.