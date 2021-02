Teenetemärgi pälvinud Nazarov: tahan, et mu sportlased saavutaksid häid kohti ja oleksid õnnelikud

"Kui lapsepõlve tagasi minna, siis alguses mõtlesin kõige rohkem jalgpallile. See oli ala number üks, mis tundus mulle kõige-kõigem. Aga hiljem tuli kergejõustik ja siis olid muidugi unistused kõik seotud kergejõustikuga," tunnistas Nazarov. "Kõige säravamalt on mul meelde jäänud aasta 1987, kui tegin kümnevõistluse Eesti rekordi. Ja selliseid toredaid hetki oli – kahed olümpiamängud, edukad esinemised maailmameistrivõistlustel."

"See sportlaskarjäär, mis, mulle endale tundub, ei olnud võib-olla kõige edukam, on treeneritöös kasuks tulnud," lisas Nazarov.

56-aastane Nazarov avaldas, et tal on treenerina veel palju unistusi. "Hästi palju on soove. Tahaksin, et kõik mu sportlased võistleksid tiitlivõistlustel, saavutaksid häid kohti, medaleid ja oleksid õnnelikud selle protsessi üle, mida nad teevad," ütles Nazarov.

