Jalgpallikoondisele USA-st appi tulnud Lillemäe: puudu jääb ehk julgusest

Texases möllav lumetorm takistas ka sealses Rio Grande Valley ülikoolis õppiva Mari Liis Lillemäe Eestisse tulekut, kuid kohale ta lõpuks jõudis. Hooaeg Texase ülikooli tiimiga on alles alanud, esimesed mängud on näidanud, et sealne ülikoolijalgpall on füüsilisem, aga mitte harjumuspäratult võõras.

"Ma kindlasti tahaks iseendas leida ka seda enesekindlust mängides ja ka mänguaja poolest, et ma tunneks ennast mugavalt seal mängides," rääkis Lillemäe intervjuus ERR-ile.

Septembris ja oktoobris Lillemäe koondisega liituda ei saanud, novembris tuli küll kogunemisele, kuid haigestus siis koroonaviirusesse ja pidi ikka kõrvale jääma. Kõrvalt vaadata oli keeruline, kuid hea oli näha, et tiim pingutas üheskoos lõpuni.

"Millest meil kõige rohkem puudu jääb... võib-olla julgusest? Et olla palliga julgem. Isegi kui meil osades mängudes on kaitse pool suurem, ehk et peame rohkem kaitsma, siis ikkagi, kui me võidame palli, et me jääksime rahulikuks, prooviksime ise ka palliga rohkem mängida ja enesekindlamalt mängida, et me jõuaksime ise ka lõpuks väravani," jätkas Lillemäe.

Eesti-Sloveenia MM-valikmäng toimub teisipäeva õhtul.