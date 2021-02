Naiste jalgpallikoondis kogunes valiksarja viimaseks mänguks

Kolmapäeval kogunenud naistekoondislastel paljudel liigad ei käi, ollakse ettevalmistusperioodi keskel. Sellegipoolest tuleb teisipäevaseks valikmänguks Sloveeniaga hästi valmis olla.

"Olukord on täiesti uus, pole mitte kunagi varem koondisemängu mänginud veebruaris, talvel, miinuskraadides. Kindlasti vorm ei ole tipus ja ei saagi olla, aga me kõik oleme sellises olukorras, nii et tuleb võtta maksimum sellest, mis meil on," kommenteeris koondise ründaja Signy Aarna.

Kohtumine oleks pidanud toimuma oktoobris pärast kohtumist Hollandiga, lükati aga vastast tabanud viirusepuhangu tõttu edasi.

"See oli väga kahju, et meil ei olnud võimalik seda mängida sügisel, olime väga-väga valmis selleks teiseks mänguks, meil oli raske mäng olnud Hollandiga, mis õpetas meile jälle mõned asjad selgeks. See oli meile suur pettumus, et ei saanud seda mängida," lausus peatreener Jarmo Matikainen.

Eesti ei ole kerges olukorras, enne viimast mängu on tabelis vaid üks viigipunkt, väravate vahe on -30.

"Me mängime väga ambitsoonikalt, 4-4-2 ja tahame rünnata, aga see tähendab juba, et kui mängime sellel tasemel, siis me mängime lahtist mängu ja vastasel on paremad võimalused lüüa meile väravat," lisas peatreener.

Eesti ise on üheksast mängust saanud kirja ühe tabamuse. Miks siis väravaid ikkagi ei tule?

"Kindlasti selles, et meil ei teki piisavalt momente. Koondisemängud on täiesti erinevad. Paraku me oleme võistkond, kes peab väga palju kaitsetööd tegema, terve 90 minutit. Lihtsalt olukordi ei ole piisavalt. Vahel siiski mõned ka tekivad, aga natukene on olnud puudus," arutles Signy Aarna.

Eesti-Sloveenia mäng toimub järgmisel teisipäeval Tallinnas Sportland Arenal.