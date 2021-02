Naiste jalgpallikoondis kohtub valiksarja viimases mängus Sloveeniaga

Tegemist on edasilükatud kohtumisega, sest esialgu pidi mäng toimuma möödunud aasta 27. oktoobril. Toona jäi kohtumine ära Sloveenia koondise positiivsete koroonaproovide tõttu. Viimati läksid naiskonnad vastamisi 1. detsembril, kui Eesti pidi Koperis tunnistama vastaste 2:0 paremust.

Koondise peatreeneri Jarmo Matikaineni käsutuses on 25 mängijat. Erinevatel põhjustel jäävad eemale Lisette Tammik, Vlada Kubassova, Kelly Rosen, Ketlin Saar, Berle Brant ja Maarja Saulep.

"Mul on väga kahju, et vigastuste tõttu jäävad mitmed mängijad eemale," sõnas peatreener Jarmo Matikainen. "See on kindlasti oluline laager tulevikku silmas pidades. Meil on laagris kogenud mängijaid, keda loodan võistkonna juures näha ka sügisestes kvalifikatsioonimängudes, ning oleme integreerimas oma võistkonda noori mängijaid. Meil on tekkinud hea tasakaal, kus kogenud mängijad aitavad noori."

Matikainen lisas, et veebruarikuine laager on mitme mängija jaoks kindlasti keeruline, sest laagrile tullakse vastu väga erineva ettevalmistuse pealt. "Välismaal mängivad koondislased on veidi rohkem teeninud. Oleme ehitanud oma treeningkava üles nii, et koormus poleks liiga suur, aga saaksime kõik vajalikud asjad läbi käia. See on huvitav, aga samas pakub väljakutseid. Koroona tõttu peame ka turvaliselt oma mullis püsima. Kuid ma usun, et tulemas on edukas laager hea treeninggrupiga."

Eesti kuulub käimasoleval valikturniiril kuueliikmelisse alagruppi, kus teenis täiseduga esikoha valitsev Euroopa meister Holland, kindlustades koha finaalturniiril. Teisele kohale mängis end Venemaa ning nende teekond jätkub play-off mängudes. Sloveenia on üheksa kohtumisega kogunud 15 punkti ja kindlustanud endale alagrupi kolmanda koha. Neile järgnevad Kosovo ja Türgi, kelle arvel on vastavalt kümme ja viis punkti. Eesti peab leppima viimase kohaga, kuid viimases mängus on võimalus suurendada punktiarvet, kui seni on kirja saadud üks viigipunkt.

Naiste koondise koosseis mänguks Sloveeniaga:

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – FC Wacker Innsbruck (AUT) 26/0

Karina Kork (23.02.1995) – FFC Vorderland (AUT) 14/0

Karina Piirimaa (30.08.2000) – Põlva FC Lootos 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvarosi TC (HUN) 85/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Aland United (FIN) 84/0

Kristiina Tullus (12.09.1998) – Tallinna FC Flora 10/0

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 9/0

Maarija Mikiver (12.01.1987) – Tallinna FC Flora 2/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 0/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 0/0

Kreete Õun (25.05.2001) – Tartu JK Tammeka 0/0

Eva-Maria Kriisa (23.02.2000) – Saku Sporting 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 108/3

Signy Aarna (04.10.1990) – Aland United (FIN) 94/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 74/6

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 47/1

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – The University of Texas Rio Grande Valley (USA) 21/0

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 15/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 9/1

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting de Charleroi (BEL) 9/0

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos 8/0

Evelyn Šilina (05.04.2001) – JK Tallinna Kalev (laenul KSK Štrommist) 6/0

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 5/0

Marie Heleen Lisette Kikkas (17.06.1996) – JK Tallinna Kalev (laenul Tallinna FC Florast) 1/0

Triin Satsi (16.11.2001) – Saku Sporting (laenul Raplamaa JK-st)

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaidi Jekimova

Väravavahtide treener: Siim-Sten Palm

Kehalise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Arst: Timo Rahnel

Mänedžer: Raili Ellermaa

Videoanalüütik: Egon-Eret Rinaldo