Avapoolaeg lõppes Sloveenia 2:0 eduseisus, teisel poolajal lõid aga külalised koguni seitse väravat. Kaks väravat said kirja nii Mateja Zver kui Lara Prašnikar.

Eriti rasked olid Eestile mängu viimased paarkümmend minutit, kui enda väravasse lasti viis palli. "Need olid nii rasked momendid meile, see tase peab olema 90 minutit kõrgem," tõdes jalgpallikoondise peatreener Jarmo Matikainen.

Nii suure – 0:9 – kaotuse teenis Eesti kapten Kairi Himaneni sõnul ilmselt veebruarikuise pooliku ettevalmistuse tõttu. "Ma julgen arvata, et meie füüsiline vorm ei pidanud vastu, sest väravad, mis löödi... väga lihtsalt meilt üle mängitud," nentis Himanen. "Üks-ühele olukordades jäime alla ja füüsiliselt olid vastased puhtalt üle, selgelt üle, nad jooksutasid meid juba esimesel poolajal väga palju."

Tegemist oli edasilükatud kohtumisega, algselt pidi Eesti Sloveeniat võõrustama eelmise aasta oktoobris, aga siis jäi kohtumine Sloveenia koondise positiivsete koroonaproovide tõttu ära. Eesti ja Sloveenia olid vastamisi ka 1. detsembril, kui Eesti pidi Koperis tunnistama vastaste 2:0 paremust.

Eesti naiskond lõpetas valiksarja ühe viigi ja üheksa kaotusega, millega saadi enda alagrupis ühe punktiga kindel viimane koht. Sloveenia sai alagrupis 18 punktiga kolmanda koha.

"Mis me siit kaasa saame võtta.... siit saab ju tegelikult ainult edasi minna ja ma usun, et me oleme võimelised siit edukalt edasi minema," lausus Himanen.

Nii kapten kui ka peatreener rõhutasid, et igal mängijal lasub endal vastutus teha tööd nii individuaalselt kui ka tiimiga. "Peab vaatama ettepoole ja tulevikku ja minul on ainult üks asi endal meelel – see on rohkem tööd ja parem töö," teatas Matikainen.

Aprillikuus ootab ees koondiseaken, juunikuus Balti turniir, sügisel algab juba uus valiksari.