EOK ja HTM-i haridusstipendiumi pälvisid 28 tippsportlast

HTM-i kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on juba 18 aasta pikkune koostöö EOK-ga olnud tõhus ning tal on hea meel, et programm on olnud jätkusuutlik.

"Tippsportlased ei saa pühenduda võrdselt sportlike tulemuste saavutamisele ning õppetööle, seepärast on väga oluline toetada tublimate võimalust omandada teadmised ja oskused, millest peale aktiivse sportlaskarjääri lõppemist kogu eluks kasu on," ütles Laidmets EOK pressiteate vahendusel.

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Tokyo suveolümpiamängudeks valmistuva ning Tartu Ülikoolis kehakultuuri õppiva sulgpalluri Kristin Kuuba sõnul on stipendium aidanud omavahel siduda ülikooliõpingud ning treeningud ja võistlused.

"Üheks osakoormusel õppimise eesmärgiks oli, et ülikooli lõpetamine ja olümpiahooaeg omavahel ei kattuks, kuid elul olid teised plaanid. Olümpia edasilükkamine tähendab minu jaoks seda, et nii kooli lõputunnistuse saamine kui Tokyo OM toimuvad ikkagi samal aastal. Siiski oli see suureks abiks, kuna väiksema mahu tõttu ülikoolis sain täielikult spordile keskenduda ning ükski treeninglaager ega võistlus ei jäänud kooli tõttu pidamata," sõnas Kuuba.

28 stipendiumi pälvinud sportlasest on sel korral ainult kolm uut taotlejat, ülejäänud on korduvtaotlejad. Stipendiumisaajatest neli on lõpetamas ülikooli tuleval suvel. Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 25 894 euroga.

Toetatavad sportlased on 20 spordialalt:

Saskia Alusalu (kiiruisutamine)

Meril Beilmann (laskesuusatamine)

Aleksa Gold (ujumine)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Stefan Kaibald (võrkpall)

Christopher Kalev (murdmaasuusatamine)

Mihkel Kalja (jalgrattasport)

Joosep Karlson (aerutamine)

Toomas Kollo (murdmaasuusatamine)

Kristin Kuuba (sulgpall)

Armin Evert Lelle (ujumine)

Sander Maasing (jalgrattasport)

Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

Robin Nool (kergejõustik)

Margareth Olde (male)

Ants Oscar Pertelson (judo)

Han Hendrik Piho (kahevõistlus)

Piret Pormeister (murdmaasuusatamine)

Mariel Merlii Pulles (murdmaasuusatamine)

Martin Remmelg (laskesuusatamine)

Henri Sai (kergejõustik)

Anna Sokk (karate)

Tanel Sokk (korvpall)

Lembi Vaher (kergejõustik)

Karolin Valdmaa (rühmvõimlemine)

Walter Herold Veedla (squash)

Andreas Välis (maadlus)

Jasmiin Üpraus (veemootorisport)

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Massaaži-ja Teraapiakool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, väljaspool Eestit London South Bank University, Charles University, The Hague University of Applied Sciences, University of Alaska Anchorage, University of Alaska Fairbanks, University of Padova, University of Amsterdam, University of Toronto ja University of Memphis.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja HTM-i haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.

Haridusstipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Eesti Olümpiakomitee esindajad, sealjuures osaleb stipendiumite määramises ka EOK sportlaskomisjoni esindaja. Haridusstipendiumeid antakse välja aastast 2003 ning need on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist.