Isiklikule rekordile 1,81 punktiga alla jäänud Kiibusest ei jäänud kaugele ka Austria esindaja Olga Mikutina (63,19). Kolmandat kohta hoiab esimese päeva järel rootslanna Josefin Taljegard (58,72).

Eestlannadest mahtusid esikümnesse veel ka Kristina Škuleta-Gromova, kes on 49,15 punktiga seitsmes ja Gerli Liinamäe, kes on 48,44 punktiga kümnes.

"Kindlasti olen rahul. Suutsin päris rahuliku seisundiga selle kava läbi viia. Isegi tunda naudingut, mitte karta terve kava. Kindlasti olen sammu trepiastmel üles astunud võrreldes Eesti meistrivõistlustega," lausus Kiibus ERR-ile. "Kõik asjad on pisut paremad. Eks see pusle laotub jälle vaikselt tagasi kokku."

Kolme nädala eest toimunud Eesti meistrivõistlustel edestas ta Gerli Liinamäed kõigest 0,31 punktiga. Kindlasti jättis toona esitusele jälje läbipõetud koroonaviirus.

"Ma ei saa öelda, et oleksin kehaliselt päris valmis, aga treenime hetkel targalt," ütles Kiibus. "Panustame [treener Anna Levandiga] igasse trenni, et sellest saaks maksimumi, aga ei veeda kümme tundi päevas jääl. Üritame treeninguid võimalikult targalt läbi viia."

Tänavusel võistlusel on Kiibuse sõnul väga tugev konkurents. "Olin väga üllatunud, kui nägin stardinimekirju. Ma arvan, et Annale on see väga suur au ja mulle väga hea võistlus enne MM-i."

Meesüksiksõitu asus lühikava järel juhtima Eesti meister Aleksandr Selevko, kellele kohtunikud andsid 77,30 punkti ehk 3,57 vähem kui mullusel juunioride MM-il isiklikuks rekordiks. Teise koha hõivas prantslane Romain Ponsart (73,68) ja kolmanda bulgaarlane Larry Loupolover (65,75).