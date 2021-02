Tobreluts MM-ist: paaril sportlasel oli võimalus väga kõrgele jõuda

Eesti MM-i lõpetanud meeste teatesõidus Tobrelutsu hoolealused tulemust kirja ei saanud. Ringiga kaotanud Eesti jäi raskesse seisu juba avatiiru järel, kus Rene Zahknal tuli käia trahviringil.

"On selge, et teatevõistlusel on esimene tiir küllaltki määrava tähtsusega, et kuidas sealt edasi hakkab kulgema," kommenteeris Tobreluts. "Kui seal ebaõnnestud, jääd üksi sõitma ja grupid eest liiguvad, hakkab ka rajal rohkem kaotust tulema. Seal pannakse võistlusele alus ja täna me seal ei õnnestunud ning see on see tulemus lõpuks."

Ka naiste teatesõidust, kus Eesti sai 17. koha, ootas Tobreluts rohkemat.

"Täpselt nagu meestelgi, tekkisid naistel kohe esimeses tiirus suured raskused ja see kanduski edasi. Teised vahetused said laskmisega küll hakkama, aga seal sai alus pandud ja nii ta lõpuks läks. Ega sealt kõrgemale ronida on keeruline, pead selleks olema absoluutne tipp."

Eesti parimad tulemused tänavusel MM-il tegid Rene Zahkna ja Johanna Talihärm. Koos saadi paarissegateatesõidus kümnes koht, tavadistantsidel saavutati vastavalt 33. ja 30. koht. MK-sarjas seni häid esitusi teinud Tuuli Tomingas kõrgesse konkurentsi aga ei sekkunud, samuti ebaõnnestusid Kalev Ermits ja Regina Oja.

"Meil oli siia tulles paaril sportlasel teoreetiline võimalus väga kõrgele jõuda. Tuuli jalgadest võib-olla rohkem ei räägiks, aga head võimalused olid Johanna Talihärmal sprindis ja jälituses, kus ta sõitis väga tugevalt, aga üks tiir läks aiataha ja seetõttu seda väga head tulemust ei tulnud. Samas ei saa me olla ka pettunud, sest naiste poolelt Johanna ja meeste poolelt Rene vedasid välja," võttis Tobreluts kokku.

"Tuuli siin omal tasemel välja ei tulnud, aga hooaeg on siiski olnud päris korralik. Ka eelnev hooaeg näitab midagi ikka näitab. See, et MM ei läinud päris oodatult, ei tähenda et hooaeg oleks täiesti lörri läinud. MM on tähtsaim, aga loevad ka MK-sõidud. Meil olid MM-il omad võimalused aga päris sajaprotsendiliselt neid kuskil ära ei kasutanud."

Eesti koondist ootab nüüd ees lühike puhkus, misjärel võisteldakse hooaja viimastel MK-etappidel. "Nädala oleme kodus ja siis on viimased kolm MK-etappi: kaks Nove Mestos ja viimane Östersundis. Koosseisud ei ole veel kinnitatud, aga lähima paari päeva jooksul on asi selge. Pärast MM-i tulev aga nii suurt tähtsust ei oma. Loomulikult on maailmameistrivõistlused meie jaoks kõige tähtsamad."