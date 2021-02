Koondise füsioterapeut Tomingase jalgadest: asi võib olla omapäras, tehnikas ja saabastes

"See on ka minu jaoks olnud suhteliselt suur väljakutse välja uurida, milles probleem on. Kui ma koondisega liitusin, siis see kohe ei avaldunud. Seniste treeningute puhul ei olnud näha, et sellest võiks probleem tekkida, aga esimene katsevõistlus Idres näitas juba, et mingi väike probleem võib tekkida ja me koheselt ei hakanud reageerima," rääkis Tikkerbär intervjuus ERR-ile. "Kohe ei peagi reageerima, kui ei oska leida täpset põhjust, aga praegu me töötame selle nimel, et probleem lahendada."

"Mulle tundub, et see avaldub ikkagi suusatades võistluskiirusel. Tavakoormusel, rullidel või joostes see ei avaldu. See on ka üks väike vihje selle probleemi lahendamiseks," jätkas Tikkerbär. Kas see on Tomingase omapära? "Ma usun, et seal on mitu faktorit, mis seda põhjustab. Üks võib olla Tuuli omapära. Võib-olla tema tehnika on selline, kus tal ei ole maksimaalset lõdvestust ja ma arvan, et peatreener ja Tuuli koostöös üritavad seda tehnilist probleemi lahendada. Teine asi, mida eile proovisime, oli siis suusasaapa margi vahetus. See esmapilgul sada protsenti tulemust ei andnud, aga võib-olla mõningasel määral leevendas probleemi."

Kas probleem võiks ikkagi leida lahenduse? "Ma usun küll, et see on ravitav. Tuuli koos peatreeneriga väga aktiivselt selle probleemi lahendamisega tegeleb. Eestisse minnes on meil juba esimesed sammud välja mõeldud, millega täpsemalt tegelema hakata. Järgmiseks hooajaks oleme kindlasti targemad," lausus Tikkerbär.