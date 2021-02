Tobreluts: Talihärm liikus rajal võimsalt - see on tore!

Eesti laskesuusakoondise peatreener Indrek Tobreluts sõnas pärast Pokljuka MM-i naiste jälitussõitu, et Johanna Talihärm näitas rajal võimsat minekut, kuid Tuuli Tomingaga on lood vastupidised.

Mõlemad jälitussõitu pääsenud eestlannad lasid tiirudes neli korda mööda, aga Talihärm sai 33. ja Tomingas viimase ehk 59. koha. "Johannal esimeses tiirus üks väike viga kella kümne peal, teises tiirus üks lask samas suunas, ääre peal. Viimane lask oli suurem viga teisele poole," lausus Tobreluts ETV-le.

"Aga olud ei olnud lihtsad. Tuul on üldiselt paremalt ja maja toetab esimesi laskekohti. Püsti oli kindlasti ääres lihtsam lasta. Ka esimestel oli tuul stabiilsem. Tiiru keskel olid päris palju hädas. Johanna neli trahvi ei ole väga palju. Kaks trahvi jääb natuke kripeldama, aga liikus rajal võimsalt. See on tore!"

Tominga võistluse võttis ta kokku järgnevalt: "Nagu ta ütles soojendusel - jalad ei tööta. Näha oli, et ta lihtsalt läbis selle võistluse. Sõitis kinnise suuga ja ilmselt lihasepool väga pingutada ei lasknud. Selline see seis oli."