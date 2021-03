Tobreluts: mitme treeneri kaasamine tekitas võistkonnas tahtmatult lõhe

"Alaliidu juhtkond peab otsustama, mis on võistkonna jaoks kõige parem. Mitmed osapooled peavad kõigepealt laua taha istuma ja otsustama, kuidas seda kõige õigem edasi viia on," vastas Tobreluts küsimusele, kas soovib koondise juhendajana jätkata.

"Eelmisel hooajal mitme treeneri kaasamine oli kõigi jaoks uus ja see tekitas tahtmatult võistkonna sees väikse lõhe, mis sisekliimale ei mõjunud hästi. Muutusi peab selles osas kindlasti tegema, aga nüüd lähme koju ja siis on aega sellega tegeleda. Hetkel veel otsuseid tehtud pole."

"Aprilli jooksul saab kindlasti selgeks, kuidas asjad järgmisel hooajal kujunema hakkavad," lisas koondise peatreener.

Uutes oludes jäi Tobrelutsu hoole alla aastaringselt vaid Tuuli Tomingas, kes alustas hooaega tugevalt, kuid kelle hoog jalaprobleemide tõttu vaibus.

"Hooaja teine pool oli selline nagu ta oli. Viimast kahte etappi ta üldse kaasa ei teinud, aga põhjus on teada ja suund on selge. Usun, et arstid leiavad lahenduse ja saavad kaasa aidata ning kui ta nendest hädadest üle saab, siis on sisu kindlasti olemas, et Eesti televaataja saaks kaasa elada. Seal on kindlasti potentsiaali, et kõrgete kohtade eest võidelda," arutles Tobreluts.

Punktiarvestuses tegid nii Tuuli Tomingas kui Johanna Talihärm aga enda karjääri parimad hooajad. Tomingas kogus 120 punkti (48. koht), Talihärm 97 (55.).

"Johanna on teinud väga stabiilse hooaja. Tal oli MM-il soodne võimalus ka väga hea tulemus ära teha, aga see jäi laskmise taha. Kuid nagu reede näitas (Talihärm saavutas sprindis 19. koha - toim.), on tal võimed olemas. Sähvatust küll ei tulnud, aga ma arvan, et need on tal veel ees."